「小江蕙」接種疫苗突尖叫　嚇壞護理人員

台語歌手「小江蕙」陳思安因模仿江蕙走紅，日前在高雄施打

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疫苗，陳思安表示：「其實我超怕打針的，為了注射疫苗猶豫了好久，但疫情嚴峻，為了健康考量，最後還是登記施打疫苗。」她也透露在接種疫苗時，因為太害怕而叫出聲。

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