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「小江蕙」接種疫苗突尖叫　嚇壞護理人員

▲陳思安日前接種了AZ疫苗。（圖／豪記唱片提供）
▲陳思安日前接種了AZ疫苗。（圖／豪記唱片提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-17 22:00:00

台語歌手「小江蕙」陳思安因模仿江蕙走紅，日前在高雄施打AZ疫苗，陳思安表示：「其實我超怕打針的，為了注射疫苗猶豫了好久，但疫情嚴峻，為了健康考量，最後還是登記施打疫苗。」她也透露在接種疫苗時，因為太害怕而叫出聲。

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怕打針的陳思安提到，當針剛打進去，直覺一陣痠痛，當場發出小小的尖叫聲，還讓施打的護士嚇到，「雖然注射過程短短幾秒，對我來說卻好漫長，注射完瞬間，心情如獲釋重，打完後身體並無不舒服，只有手臂比較痠，我有多喝水，也儘量多休息。」

▲陳思安日前接種了AZ疫苗。（圖／豪記唱片提供）
▲▼陳思安自爆超怕打針。（圖／豪記唱片提供）
▲陳思安日前接種了AZ疫苗。（圖／豪記唱片提供）
防疫期間，陳思安每周都會開直播教唱與粉絲互動，還有聊天吃播與主持podcast思安廣播電台頻道等等，陳思安笑說：「防疫在家，每天生活十分的忙碌，新專輯將在八月開始錄音，節目錄影也將陸續開工。」對於即將的演藝事業復工，她也表示心中感到安全又期待。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
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