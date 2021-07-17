單日施打量能最高可達7萬　高市拚疫苗覆蓋率、卯起來打

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潘炤穎說，市長也一直在提點，其實在整個防疫、還有大家期待的解封與否，除了落實疫調、大家戴口罩之外，其實重要的還有「疫苗的覆蓋率」，疫苗覆蓋率到達一定程度以上，才可以在生活上進行相關的微解封及調整的基準，因此，高雄市目前的防疫規劃是力求在最短時間之內讓接種效率能夠達到最大化，所以期待接下來到7月19日12點為止，在第三輪預約接種登記的民眾能夠踴躍響應。
高雄市長陳其邁表示，三級已經到尾聲，所以假如雙北地區社區傳播的火苗，能夠透過精準的疫調、大幅的匡列，相信疫情可以很快的獲得控制，並且達到清零的目標；而高雄現在則加緊的施打疫苗，高雄市的疫苗的覆蓋率目前大概是22％，據了解，預約平台第三輪意願表達部分在高雄市已經達到43萬人，假如7天打完，一天大概可以打6到7萬人，高雄市一定會「卯起來打」，有了疫苗的保護，再加上大家都戴口罩，對台灣的防疫非常有信心。
陳其邁也指出，在下一輪的疫苗施打，高雄會把醫療院所的大中小分級，在38個行政區中，每一區都會設立大小不等的接種站，在人口集中的地區就以大型接種站來做施打，再搭配不同的小型社區的接種站，總共疫苗施打的量能，原來估大概最大可以到5、6萬左右，現在盤點完，大概1天打到7萬應該是沒有問題。
陳其邁強調，尤其在像高雄巨蛋或是高雄展覽館的大型接種站，量能大一點的話，展覽館打線全開每日可以打到8,000人，甚至10,000人都沒有問題，因為它跟面積非常的大，其他則透過不同的社區接種站跟醫療院所相互搭配的策略，來大幅提高接種疫苗數和比例。
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