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三級警戒已到尾聲　陳其邁對疫情控制有信心

▲高雄市今（17）日連續16天零確診，市長陳其邁表示，三級警戒已到尾聲，對於社區傳播他相當有信心可以控制。(圖／高市府提供)
▲高雄市今（17）日連續16天零確診，市長陳其邁表示，三級警戒已到尾聲，對於社區傳播他相當有信心可以控制。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-17 17:41:22

高雄市今（17）日連續16天零確診，市長陳其邁表示，今天全國8例，雖然部分地區有些不明感染源很難溯源，但三級警戒已到尾聲，雙北社區傳播火苗透過精準疫調、匡列就可達到清零目標。不過他也提醒，社區安全目標抵達前，很多國外的經驗會疫情再起，一定要嚴加防範，對於社區傳播他相當有信心可以控制。

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▲市長陳其邁到鳳山體育館接種站視察時，建議要快一點到大型接種站速度快量能夠，不用擔心預約要等或一下就會額滿。。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁到鳳山體育館接種站視察時，建議要快一點到大型接種站速度快量能夠，不用擔心預約要等或一下就會額滿。。(圖／高市府提供)
陳其邁指出，高雄目前疫苗覆蓋率達22%，接下來18歲以上接種意願高達43萬，七天打完一天打6-7萬，大家一定會卯起來打快速增加覆蓋率。他相信覆蓋率增加加上口罩、保持社交距離，對於社區傳播他相當有信心可以控制。

陳其邁也認為，以高雄來看，在醫院的院內感染可以說0，除了一開始仁惠醫院因為萬華地區感染，馬上發現馬上清零，讓可能院內傳播斷掉，之後到鳳山大樓也透過精準疫調，防止從恩主公到仁武到鳳山傳播鏈阻斷。所以「精準疫調、疫苗覆蓋率及戴口罩」非常重要，相信以台灣經驗假如能落實這三項，有信心我們在防疫工作會讓疫情獲得穩定的控制、保持社區安全。

▲新冠肺炎公費疫苗接種平台高雄市社區接種站別表。(圖／高市府提供)
▲新冠肺炎公費疫苗接種平台高雄市社區接種站別表。(圖／高市府提供)
另外，陳其邁也表示，高雄展覽館和高流接種站都已經開設，假如你要高流就是鹽埕，展覽館就是前鎮，巨蛋是左營，譬如說你住在新興區或苓雅區在預約登記時可能要先選前鎮，因為展覽館在前鎮就可以很快打到，基本會建議要快一點就到大型接種站，速度快、量能夠，不用擔心預約要等或一下就會額滿，畢竟診所量有限。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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