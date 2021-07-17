三級警戒已到尾聲　陳其邁對疫情控制有信心

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陳其邁指出，高雄目前疫苗覆蓋率達22%，接下來18歲以上接種意願高達43萬，七天打完一天打6-7萬，大家一定會卯起來打快速增加覆蓋率。他相信覆蓋率增加加上口罩、保持社交距離，對於社區傳播他相當有信心可以控制。
陳其邁也認為，以高雄來看，在醫院的院內感染可以說0，除了一開始仁惠醫院因為萬華地區感染，馬上發現馬上清零，讓可能院內傳播斷掉，之後到鳳山大樓也透過精準疫調，防止從恩主公到仁武到鳳山傳播鏈阻斷。所以「精準疫調、疫苗覆蓋率及戴口罩」非常重要，相信以台灣經驗假如能落實這三項，有信心我們在防疫工作會讓疫情獲得穩定的控制、保持社區安全。
另外，陳其邁也表示，高雄展覽館和高流接種站都已經開設，假如你要高流就是鹽埕，展覽館就是前鎮，巨蛋是左營，譬如說你住在新興區或苓雅區在預約登記時可能要先選前鎮，因為展覽館在前鎮就可以很快打到，基本會建議要快一點就到大型接種站，速度快、量能夠，不用擔心預約要等或一下就會額滿，畢竟診所量有限。
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