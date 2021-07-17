COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

防疫支出龐大釀財政赤字？財政部提各國數據這麼說

▲防疫支出龐大釀財政赤字擴增？財政部提各國數據表示，國內防疫支出佔GDP比率低於各國。（圖／NOWnews資料照）
▲防疫支出龐大釀財政赤字擴增？財政部提各國數據表示，國內防疫支出佔GDP比率低於各國。（圖／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-17 17:34:54

針對有媒體報導我國因防疫支出以及經濟增速在下半年放緩，增加政府負債，讓今年財政赤字會擴大一事，財政部今（17）日對此澄清，反駁此說法，稱經查近年中央政府及地方政府積極推動開源節流措施，債務狀況改善，中央政府長期債務比率自101年度36.34%，下降至109年度30.05%，且在防疫支出部分，佔GDP比率低於各國。

我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部表示，地方政府長期債務比率自103年度之5.56%，連續6年下降至109年度4.68%。截至今年5月底止，我國各級政府一年以上公共債務未償餘額預算數為6兆9,614億元，占前三年度名目GDP平均數之36.59%。又預估中央政府110年底債務比率約為32.9%，距債限40.6%尚餘7.7個百分點，尚有可舉債空間約1.4兆元。

財政部提及，我國雖因防疫等經費致債務增加，惟仍具財政韌性，根據瑞士洛桑管理學院(IMD)本年6月17日公布之「2021年世界競爭力年報」，我國在64個受評比經濟體排名第8，較上年進步3名，在亞太地區我國排名第3；其中債務占GDP比率排名由第16名進步至第10名，亦顯示我國因防疫得宜，財政體質相對穩健。

財政部同時表示，另依行政院國家發展委員會依IMF統計資料所示，美國、英國、澳大利亞等國自2020年度至2021年度針對COVID-19疫情所採取之財政措施占2020年度GDP比率，以美國25.5%最高，南韓4.5%最低；而我國紓困特別預算歲出(含第3次追加預算2,594.99億元)6,794.46億元，占2020年度GDP 19兆7,662.4億元比率為3.44%，尚較前述各國為低。

依行政院主計總處本年2月20日公布本年度經濟成長率預測4.64%；同年6月4日公布本年度經濟成長率預測則增為5.46%。中央銀行同年6月17日理監事聯席會議預估全年經濟成長率預測值為5.08%，亦較本年2月行政院主計總處之預測為高。另UBS(瑞士聯合銀行集團)同年6月17日估測我國本年全年度經濟成長率為5.9%。若經濟確切成長，將可提高我國可舉債空間，與財政改善形成良性循環。

財政部強調，未來將持續落實健全財政措施，以多元方式籌措財源，並恪遵預算法、公共債務法及財政紀律法等規定，嚴格控管年度歲入歲出差短及債務規模，落實財政紀律，並兼顧財政穩健及經濟發展，奠定國家永續發展基礎。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
29.27%70.73%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
39.57%60.43%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.15%43.85%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
41.75%58.25%
2021-07-15-2021-07-18
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀