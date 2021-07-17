政策急轉彎！即使已接種　法國入境英國仍需隔離

英國14日更新旅遊名單，原先準備放寬防疫限制，批准來自法國的旅客，入境英國之後不需要隔離檢疫。但近日法國因變種病毒肆虐，新冠肺炎（COVID-19）疫情再度升溫，16日通報新增逾1萬例確診，讓英國政府緊急轉彎，規定法國旅客即使已經接種2劑新冠疫苗，仍需進行5至10天的隔離檢疫。





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綜合外媒報導，法國近日遭到Delta變種病毒影響，境內確診數暴增，16日時通報新增1萬908起病例，累計確診逾584萬例，是自5月底以來首次突破萬例。





英國14日更新旅遊名單，准許包含法國在內的部分國家和地區入境英國之後，19日後不需要進行隔離檢疫。但有鑒於法國近日疫情有升溫跡象，英國擔心境變種病毒讓境內疫情出現變數，政策緊急轉彎，英國衛生部16日宣布，所有從法國入境的旅客，即使接種完2劑新冠疫苗，也得在家中或是隔離住所隔離5至10天進行觀察。





衛生部長賈維德（Sajid Javid）表示，「我們會毫不猶豫在我們邊界迅速採取行動，以阻止新冠肺炎蔓延，並保障我們的疫苗接種計劃取得進展。我們會盡一切力量，確保國際旅遊活動盡可能在安全下進行，保護我們的邊界，免受變種病毒威脅。」





消息公布之後，也對旅遊業以及航空業造成影響，有民眾擔心自己從法國返家仍得接受隔離，更有民眾批評英國政府朝夕令改。根據約翰霍普金斯大學數據顯示，目前英國境內累計確診逾535萬例，近12萬9000人病歿。但英國疫情近日也有升溫跡象，16日新增逾5萬例確診案例，是半年來最高紀錄。英國首相強生（Boris Johnson）仍計劃於19日，全面解除防疫限制措施，讓專家憂心解封後每日新增確診暴增到10萬人。









