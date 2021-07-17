公費疫苗預約今開打　屏縣上午施打率破五成

全國公費疫苗預約施打屏東今開打，共計有26142人完成預約登記，屏縣府設置11處中大型速打站，分別由長庚、義大、高榮、屏基、部屏、輔英等醫療團隊進駐，以2至4天時間完成施打，屏縣府表示，今日主要對象包括「第九類」有罕見疾病及重大傷病或19-64歲的高風險疾病者，及50歲以上的成人，截至今日中午12時止，預約數9368人，完成施打人數4827人，施打率52%。
記者黃正忠／屏東報導
2021-07-17 18:05:35
縣長潘孟安表示，中大型速打站每天的施打能量至少700人，屏東市甚至達到2000人以上，在進入大量施打階段後，為了讓民眾快速完成疫苗注射，減少殘劑，並讓衛生所回歸基層公衛服務，因此，依全縣地理位置設置11處速打站，讓民眾自由選擇。
屏縣府表示，在這一輪的施打中，完成注射AZ疫苗「意願登記」人數為32680人，完成第二階段預約則有26142人。民眾如果錯過預約時段，可於當日告知現場人員，另擇同日之其他時段接種；如無法於預約當日接種，須等候下一輪簡訊通知後，再至系統重新預約接種。
屏縣府提醒，民眾在公費疫苗預約系統完成意願登記，接到簡訊通知後必須再登記接種時間及地點，如果不清楚操作者，可以到各戶政所、地政所、財稅分局、各市衛生所及鄉鎮市公所服務台尋求協助，也可以到各便利超商操作。
下一波18歲以上民眾的登記時間已經延長至7月19日中午12時，次日20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種，該輪可接種疫苗為AZ疫苗，請縣民儘速登記，早日完成疫苗施打，提高疫苗覆蓋率。
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