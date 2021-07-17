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韓東奧團改編抗日英雄名言旗惹議　IOC籲撤下

▲日本東京奧運7月23日開幕，韓國東奧代表團在入住的選手村陽台外懸掛一幅改編「抗日英雄」李舜臣名言布幕，因為太過「政治」引發日本方面反彈，在IOC介入協調後已撤除。（圖／美聯社）
▲日本東京奧運7月23日開幕，韓國東奧代表團在入住的選手村陽台外懸掛一幅改編「抗日英雄」李舜臣名言布幕，因為太過「政治」引發日本方面反彈，在IOC介入協調後已撤除。（圖／美聯社）

中央社

2021-07-17 18:11:49

（中央社東京17日綜合外電報導）日本東京奧運7月23日開幕，韓國東奧代表團在入住的選手村陽台外懸掛一幅改編「抗日英雄」李舜臣名言布幕，因為太過「政治」引發日本方面反彈，在IOC介入協調後已撤除。

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日本每日體育報導，這幅布幕被國際奧林匹克委員會（IOC）認為違反禁止政治宣傳的奧林匹克憲章，已要求撤下。

韓國東奧代表團日前在居住的選手村陽台外掛著韓國國旗，跟一幅紅底白字「臣還有5000萬國民的加油與支持」的布幕。

在朝鮮王朝時代率領朝鮮海軍的將軍李舜臣，跟日本戰國武將豐臣秀吉率領的日本軍對戰時曾說過一句名言：「臣還有12艘戰船」。

韓國聯合新聞社以「韓國代表團用李舜臣將軍名言因應日本在獨島（日本稱竹島）的挑釁」作為標題報導，韓國代表團相關人士說，是因為這次奧運在日本舉辦所特別準備的。

不過，韓國代表團此舉在日本國內引發爭議，有人認為這是奧林匹克憲章所禁止的政治宣傳，昨天甚至有政治團體在選手村附近示威抗議。

東奧暨帕運組織委員會秘書長武藤敏郎今天說，IOC認為違反奧林匹克憲章，已跟韓國方面聯絡；組織委員會主席橋本聖子說，從任何觀點來看，都應避免被視為政治性的事物，這是奧運及帕運的理念。

時事通信社報導，韓國代表團掛出的布幕有違反奧林匹克憲章的可能，IOC籲請韓國方面撤下，韓國方面也同意配合。

產經新聞報導，相當於韓國奧會的大韓體育會相關人士對韓國媒體表示，「因為這次在日本舉辦，為提高選手們的鬥志所特別準備的標語」，主張並無政治意圖，「日本方面對此可能太過敏感」。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1100717

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