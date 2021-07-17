韓東奧團改編抗日英雄名言旗惹議　IOC籲撤下

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韓國東奧代表團日前在居住的選手村陽台外掛著韓國國旗，跟一幅紅底白字「臣還有5000萬國民的加油與支持」的布幕。
在朝鮮王朝時代率領朝鮮海軍的將軍李舜臣，跟日本戰國武將豐臣秀吉率領的日本軍對戰時曾說過一句名言：「臣還有12艘戰船」。
韓國聯合新聞社以「韓國代表團用李舜臣將軍名言因應日本在獨島（日本稱竹島）的挑釁」作為標題報導，韓國代表團相關人士說，是因為這次奧運在日本舉辦所特別準備的。
不過，韓國代表團此舉在日本國內引發爭議，有人認為這是奧林匹克憲章所禁止的政治宣傳，昨天甚至有政治團體在選手村附近示威抗議。
東奧暨帕運組織委員會秘書長武藤敏郎今天說，IOC認為違反奧林匹克憲章，已跟韓國方面聯絡；組織委員會主席橋本聖子說，從任何觀點來看，都應避免被視為政治性的事物，這是奧運及帕運的理念。
時事通信社報導，韓國代表團掛出的布幕有違反奧林匹克憲章的可能，IOC籲請韓國方面撤下，韓國方面也同意配合。
產經新聞報導，相當於韓國奧會的大韓體育會相關人士對韓國媒體表示，「因為這次在日本舉辦，為提高選手們的鬥志所特別準備的標語」，主張並無政治意圖，「日本方面對此可能太過敏感」。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1100717