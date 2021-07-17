吳慷仁拍《斯卡羅》耍孤僻　吞蒟蒻激瘦11公斤

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《斯卡羅》拍攝期4個半月，劇組一到屏東就遇到白鹿颱風，曹瑞原肩扛資金壓力，每天凌晨苦惱：「要不要出班？不出班的話那天100萬就沒了，出班的話要積多少孽緣在身上？」因為燒錢燒得兇，曹瑞原沒錢找怪手吊鋼絲，吳慷仁戲裡像死豬一樣被活綁在十字架上，沒有替身，就靠自己上陣演出，一綁2個小時沒下來，吳慷仁說拍這部片有使命感，每顆鏡頭都很珍貴，「這是比八點檔還本土的本土劇」。
法比歐飾演入台調查「羅妹號事件」的法裔美國駐廈門領事「李仙得」，曹瑞原誇獎法比歐是「上天給《斯卡羅》的禮物」，一般外國演員可能把這個角色當作一份工作，但是法比歐真心愛台灣，可以自然賦予故事情感。周厚安飾演英國洋行代理人「必麒麟」，畢業於紐奧良大學戲劇系的他，同時也是擔任英語翻譯指導之一，為了演出獨特的口音與說話方式，他還練習了好一陣子的「英國腔」，未來在劇中也能聽見他開口講閩南語。
《斯卡羅》改編自陳耀昌小說《傀儡花》，將發生在恆春半島南端的「羅妹號事件」搬上螢幕，劇中重現154年前的台灣樣貌，府城聚落、原住民部落，以及閩、客、平埔村莊，皆由美術指導許英光親手打造，他笑稱：「我為這部戲蓋的房子應該超過100間。」該劇將於8月14日起，每周六晚間9點至11點在公視首播，公視+、LINE TV每周六晚間10點播出；8月15日起Netflix、myVideo每周日晚間6點上架；8月22日起中華電信MOD、Hami video每周日晚間6點上架。