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吳慷仁拍《斯卡羅》耍孤僻　吞蒟蒻激瘦11公斤

▲吳慷仁激瘦11公斤。（圖／公視提供）
▲吳慷仁激瘦11公斤。（圖／公視提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-07-17 21:00:00

公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》斥資2.02億打造，導演曹瑞原、吳慷仁、法比歐、周厚安今（17日）出席線上記者會，分享3年籌備期拍攝祕辛，吳慷仁飾演平埔族「土生仔」，與閩、客、斯卡羅部落陷利益角力，他為戲苦學排灣族語，1.5個月內瘦掉11公斤，只要聽到法比歐在房間煮東西，吳慷仁就會快速走過他的房間，節食過程非常考驗意志力，他笑說：「我只能回房間拿出優格、蒟蒻來吃，省了劇組很多便當錢，但是看到導演徒步走回房間的背影，原來我不是最孤獨的。」

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▲《斯卡羅》導演曹瑞原（左下）、演員吳慷仁（右上）、法比歐（左上）、周厚安出席線上媒體記者會。（圖／公視提供）
▲《斯卡羅》導演曹瑞原（左下）、演員吳慷仁（右上）、法比歐（左上）、周厚安出席線上媒體記者會。（圖／公視提供）
《斯卡羅》拍攝期4個半月，劇組一到屏東就遇到白鹿颱風，曹瑞原肩扛資金壓力，每天凌晨苦惱：「要不要出班？不出班的話那天100萬就沒了，出班的話要積多少孽緣在身上？」因為燒錢燒得兇，曹瑞原沒錢找怪手吊鋼絲，吳慷仁戲裡像死豬一樣被活綁在十字架上，沒有替身，就靠自己上陣演出，一綁2個小時沒下來，吳慷仁說拍這部片有使命感，每顆鏡頭都很珍貴，「這是比八點檔還本土的本土劇」。

▲法比歐詮釋法裔美國駐廈門領事「李仙得」。（圖／公視提供）
▲法比歐詮釋法裔美國駐廈門領事「李仙得」。（圖／公視提供）
法比歐飾演入台調查「羅妹號事件」的法裔美國駐廈門領事「李仙得」，曹瑞原誇獎法比歐是「上天給《斯卡羅》的禮物」，一般外國演員可能把這個角色當作一份工作，但是法比歐真心愛台灣，可以自然賦予故事情感。周厚安飾演英國洋行代理人「必麒麟」，畢業於紐奧良大學戲劇系的他，同時也是擔任英語翻譯指導之一，為了演出獨特的口音與說話方式，他還練習了好一陣子的「英國腔」，未來在劇中也能聽見他開口講閩南語。

▲周厚安詮釋英國洋行代理人「必麒麟」。（圖／公視提供）
▲周厚安詮釋英國洋行代理人「必麒麟」。（圖／公視提供）
《斯卡羅》改編自陳耀昌小說《傀儡花》，將發生在恆春半島南端的「羅妹號事件」搬上螢幕，劇中重現154年前的台灣樣貌，府城聚落、原住民部落，以及閩、客、平埔村莊，皆由美術指導許英光親手打造，他笑稱：「我為這部戲蓋的房子應該超過100間。」該劇將於8月14日起，每周六晚間9點至11點在公視首播，公視+、LINE TV每周六晚間10點播出；8月15日起Netflix、myVideo每周日晚間6點上架；8月22日起中華電信MOD、Hami video每周日晚間6點上架。

 

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