台中市即起停打莫德納疫苗！只限這2族群接種

因應本土疫情，民眾施打新冠疫苗踴躍，台中市政府今（17）日宣布，針對剩餘的莫德納疫情，將優先保留給孕婦以及已施打過第一劑莫德納的醫護人員，接下來台中300家醫療院所將全面停止其他類別的民眾施打莫德納疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市衛生局長曾梓展表示，截至今日上午8時，台中市AZ疫苗累計施打23萬6343人、莫德納疫苗共有27萬4341人，其中光7月13日至16日四天，台中市各區快打站加上醫療院所全面開打，高效率接種11萬1880劑；而已施打第一劑疫苗的人數已達51萬684人，覆蓋率來到21.7%。

但針對剩餘的莫德納疫苗，台中市府宣布，即日起將優先保留給孕婦以及已施打過第一劑莫德納的醫護人員，來守護辛勞的一線醫事人員與孕媽咪，其他類別的民眾，將停止在台中市內300家醫療院所施打。

市長盧秀燕也同步表示，行政院政務委員唐鳳研發的COVID-19公費疫苗預約平台已上路，除醫療院所全面施打外，市府預計7月20、21日再加開51處快打站、92場次支援，並針對教育部專案中的國小教職員優先施打，提升各族群防護網。