3歲以上都要打　中國多地啟動未成年人接種疫苗

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3至17歲未成年人與60歲及以上老年人，已被官方列為接續優先接種疫苗對象。
依中國第7次全國人口普查與每年出生人口數據推估，中國3至17歲未成年人約3億人，占總人口超過20%。
中國當局6月批准3至17歲人可以展開COVID-19疫苗的緊急使用，迄今已有科興、中國國藥（北京）兩款疫苗獲批投用。
綜合中國新聞網、廣州日報等陸媒報導，近期，不少地方陸續推出未成年人疫苗接種「時間表」。
其中，廣西7月起分3步展開12至17歲疫苗接種：7月啟動並完成15至17歲第一劑接種；8月啟動並完成12至14歲第一劑接種，同時完成15至17歲第二劑接種；10月底前完成12至17歲的完整接種。
安徽省多地近日陸續發出通知，即日起針對12至17歲分階段展開疫苗接種。
江蘇省常州市宣布，8月1日起，將不再大規模組織18歲以上人群第一劑接種，同時將啟動12至17歲人群第一劑接種。
河北省當局甚至統一要求，12至17歲學生必須在暑假完成兩劑接種，各級各類學校在新學期開學時查驗接疫苗接種證明，「未完成接種的學生，將被拒絕入校」。
廣東省廣州市昨天也宣布，即將啟動為12至17歲未成年人接種疫苗；汕頭市則宣布，15至17歲未成年人需在7月完成第一劑接種。
廣州市預防醫學會專家王鳴表示，兩款獲批緊急使用的COVID-19疫苗研究表明，3歲以上的人群接種，無論在安全性、有效性都是經過嚴格的科學實驗驗證的，家長們無須對此擔憂，建議根據有關部門安排，積極接種。
王鳴認為，3至17歲未成年實施分階段接種，首先組織12至17歲的中學生接種，有利於更加有序地安排接種工作，也便於循序漸進地瞭解未成年人在接種疫苗過程中的心理過程、不良反應類型及處置方法，及時總結工作經驗，這樣在組織更低齡人群接種時能夠更加順利。（編輯：楊昇儒）1100717