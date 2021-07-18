COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

3歲以上都要打　中國多地啟動未成年人接種疫苗

▲中國當局批准國產新冠疫苗在3至17歲緊急使用後，多地趁著暑假啟動未成年人分階段接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國當局批准國產新冠疫苗在3至17歲緊急使用後，多地趁著暑假啟動未成年人分階段接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-18 09:45:14

（中央社台北17日電）中國當局批准國產COVID-19疫苗在3至17歲緊急使用後，據陸媒報導，多地趁著暑假啟動未成年人分階段接種疫苗，其中，12至17歲被列為優先對象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據中國國家衛生健康委員會通報，截至7月16日，中國大陸地區累計接種COVID-19疫苗已達14億3762.3萬劑，絕大多數為18至59歲人口。

3至17歲未成年人與60歲及以上老年人，已被官方列為接續優先接種疫苗對象。

依中國第7次全國人口普查與每年出生人口數據推估，中國3至17歲未成年人約3億人，占總人口超過20%。

中國當局6月批准3至17歲人可以展開COVID-19疫苗的緊急使用，迄今已有科興、中國國藥（北京）兩款疫苗獲批投用。

綜合中國新聞網、廣州日報等陸媒報導，近期，不少地方陸續推出未成年人疫苗接種「時間表」。

其中，廣西7月起分3步展開12至17歲疫苗接種：7月啟動並完成15至17歲第一劑接種；8月啟動並完成12至14歲第一劑接種，同時完成15至17歲第二劑接種；10月底前完成12至17歲的完整接種。

安徽省多地近日陸續發出通知，即日起針對12至17歲分階段展開疫苗接種。

江蘇省常州市宣布，8月1日起，將不再大規模組織18歲以上人群第一劑接種，同時將啟動12至17歲人群第一劑接種。

河北省當局甚至統一要求，12至17歲學生必須在暑假完成兩劑接種，各級各類學校在新學期開學時查驗接疫苗接種證明，「未完成接種的學生，將被拒絕入校」。

廣東省廣州市昨天也宣布，即將啟動為12至17歲未成年人接種疫苗；汕頭市則宣布，15至17歲未成年人需在7月完成第一劑接種。

廣州市預防醫學會專家王鳴表示，兩款獲批緊急使用的COVID-19疫苗研究表明，3歲以上的人群接種，無論在安全性、有效性都是經過嚴格的科學實驗驗證的，家長們無須對此擔憂，建議根據有關部門安排，積極接種。

王鳴認為，3至17歲未成年實施分階段接種，首先組織12至17歲的中學生接種，有利於更加有序地安排接種工作，也便於循序漸進地瞭解未成年人在接種疫苗過程中的心理過程、不良反應類型及處置方法，及時總結工作經驗，這樣在組織更低齡人群接種時能夠更加順利。（編輯：楊昇儒）1100717

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
64.71%35.29%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
82.35%17.65%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

50%50%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
55.94%44.06%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
27.1%72.9%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
36.26%63.74%
2021-07-16-2021-07-18
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀