疫情出現安心的數字！謝金河籲做「這事」：防疫未到盡頭

國內昨（17）日確診人數創新低！本土COVID-19病例僅新增8例，另有4例境外移入，這也是疫情延燒以來，本土單日確診數首度出現個位數。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，昨天終於見到一個令人比較安心的數字，他並呼籲大家「疼惜台灣」，因為「防疫還未到盡頭，各種病毒與挑戰仍會接踵而至。」





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謝金河發文提到，疫情出現破口，造成台灣全島炸鍋，大家吵成一團，從5月15日進入三級警戒迄今，正好走完完整的兩個月，昨天終於見到一個令人比較安心的數字：8確診，1死亡，這是5月中疫情炸開以來最好的數據，這比5月17到30，我們每天都超過400的確診，幾十人死亡，總算讓人安心很多，這段過程，台灣可以説是關關難過，但勉強渡過每一個難關。





謝金河指出，世界的疫情仍然持續蔓延，以統計到16日的數據來看，全球1.894億人確診，408萬人死亡，這其中，美國、印度、巴西、俄羅斯、歐洲、南美各國疫情仍持續延燒，以疫苗施打逾7成的英國為例，16日仍有51273人確診，累積確診個案53.32萬人。亞洲地區，印尼一天54000人確診，馬來西亞12541人，泰國9692人，南韓1454人，日本奧運當前，仍然有3408人確診。有一陣子，大家拿越南防疫有成，來罵台灣，但16日越南有4004人確診，連續7天確診人數都破千，累積確診個案46292人，已經超過台灣15425確診病例很多。從疫情地圖來看，台灣這兩個月來的努力已經很不容易了。





▲全球疫情統計。（圖／翻攝自謝金河臉書）

▲截至7月17日，我國COVID-19本土感染爆發地理分布。（圖／NOWnews）

謝金河表示，疫苗的施打，可以增強免疫力，但到現在為止，還不是萬應靈丹，英國每天仍有逾5萬人染疫，以色列疫苗施打率全球最高，但仍有849294人染疫，6443人死亡；美國施打疫苗過半，但16日仍有39709人確診。台灣在5月中以前，大家對於施打疫苗並不積極，等到5月中疫情失控，人人搶打疫苗，台灣現在打一劑疫苗的覆蓋率來到20.4％，很快會往25％的目標邁進！「這次疫情失控，也算是台灣的一次壓力測試，算是天降大任的苦其心志！到了年底，台灣的疫苗施打覆蓋率有可能挺進前段班。」





謝金河認為，在面對困難的時候，也許大家互相攻訐，所有難聽的話盡出，但等到事過境遷，大家想想那麼多的醫護人員，沒有人有怨言，每個人都在為這個社會默默付出與奉獻，大家想想，單是打疫苗，如何分配，如何施打，動線怎麼安排？每個環節，學問都很大，但每個縣市都做得很好。文末，他更呼籲大家「我們的防疫還未到盡頭，各種病毒與挑戰仍會接踵而至，但看到這兩個月，每個人的努力與付出，其實我們應該更疼惜台灣！」（編輯：許苡晴）



