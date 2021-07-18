指揮中心不鼓勵疫苗混打？趙少康揭露：因沒有多餘的疫苗

新冠肺炎疫情雖然近日在全台逐漸趨緩，不過能夠有效阻卻傳染途徑的疫苗，在台灣施打率仍舊未達到兩成。而近日根據外國研究以及醫師評論，「混打」不同廠牌的新冠肺炎疫苗成為新顯學，不過指揮中心至今都未鬆口允許。對此中廣前董事長趙少康就直言，最主要理由恐怕是除了AZ和國產疫苗外，根本沒有多餘的BNT和莫德納疫苗，可以讓給打AZ的人混打第二劑。





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趙少康表示，根據目前數據，台灣訂了505萬劑莫德納、美國送了250萬劑，共755萬劑，美國送的250萬劑加上已運到台灣自己買的115萬劑，共有365萬劑，除了12萬劑要留給醫護、孕婦、機組員打第二劑，剩下的353萬劑應該都給人打第一劑，因為第一劑打莫德納的人，第二劑只能打莫德納，所以至少還要有353萬劑莫德納作為第二劑。也就是說，我國買的但還沒有進來的390萬劑莫德納，根本沒有多少可以讓第一劑打AZ人打第二劑。





趙少康強調，歐洲混打的多是第一劑AZ、第二劑打BNT，我國買了1000萬劑AZ，加上日本等國送的337萬劑、Covax的476萬劑，共會有1813萬劑AZ。而我國的BNT有鴻海、台積電、慈濟捐贈的1500萬劑，但因為蔡政府硬要BNT改標籤，直到10月初才能有第一批BNT進來。





不過趙少康也坦言，由於我國零下70度的冷鏈設備有限，一次最多只能處理300萬劑BNT，而最先到的數百萬劑BNT可能會給12-18歲的少年先打，因為他們只能打BNT，所以現在第一劑打AZ的人，可能至少要等到11、12月才輪得到打第二劑BNT，但到那時候，哪裡有什麼多餘的BNT可給他們打？





趙少康分析，我國共有1813萬劑AZ，卻只有1500萬劑BNT，打BNT的750萬人，兩劑都會要打BNT，不可能先打BNT再打AZ，哪有多餘的BNT給第一劑打AZ的人打第二劑？第一劑打了AZ的人，第二劑如果不想再打AZ，大概就只有國產疫苗可以打了，我想這也是長庚醫院要實驗第一劑打AZ、第二劑打國產疫苗的原因。



