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黃西田愛女親送愛心！抵達前遇突發狀況　大讚警方貼心

▲黃西田愛女黃露瑤做公益遭車追撞。（圖／黃露瑤臉書）
▲黃西田愛女黃露瑤做公益遭車追撞。（圖／黃露瑤臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-18 09:41:59｜2021-07-18 09:56:33

除了賈靜雯、安以軒等人之外，面對嚴峻的疫情，許多藝人也紛紛發揮影響力，親自出面做愛心、貢獻心力，體恤第一線的醫療人員。近來黃西田的愛女黃露瑤卻在送飲料時，發生車禍意外，讓她相當自責。

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「抗戰疫情時刻，許多堅守崗位一線單位，還有默默付出的善心人士，他們是無名英雄」，黃露瑤昨（17）日在臉書上透露自己透過簡沛恩分享，親自送愛心到區公所，坦言當得知有機會幫忙盡一份心力時，就決定出發。未料黃露瑤在路途上，卻發生突發狀況，「當天任務14:30領取餐點，16:00前要抵達目的地，原本一切都很順利，卻沒想到就在抵達前的6分鐘，後方來車撞了上來」。

▲黃露瑤親送愛心。（圖／黃露瑤臉書）
▲黃露瑤親送愛心。（圖／黃露瑤臉書）
再加上過程中，因為警方找不到車子，所以黃露瑤等了大約50分鐘，不過她表示對方非常貼心，「警方請我們先拍照錄影，到最近的警局做筆錄，抵達警局時，警方知道我們有愛心任務在身，盡快地幫我們把筆錄完成」，後來傍晚5點左右，黃露瑤才將物資送達，坦言由於有些人已經下班，錯過了心意，所以內心非常自責，「讓大家久等感到很抱歉，當區公所的人員見到我第一句話是『妳們人有沒有怎麼樣，車子還好嗎』，心裡真的很溫暖，台灣處處人情味」。（編輯：侯家瑜）

▲黃露瑤黃露瑤臉書全文。（圖／黃露瑤臉書）
▲黃露瑤黃露瑤臉書全文。（圖／黃露瑤臉書）
▲黃露瑤臉書全文。（圖／黃露瑤臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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