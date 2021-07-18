黃西田愛女親送愛心！抵達前遇突發狀況 大讚警方貼心
除了賈靜雯、安以軒等人之外，面對嚴峻的疫情，許多藝人也紛紛發揮影響力，親自出面做愛心、貢獻心力，體恤第一線的醫療人員。近來黃西田的愛女黃露瑤卻在送飲料時，發生車禍意外，讓她相當自責。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-18 09:41:59｜2021-07-18 09:56:33
「抗戰疫情時刻，許多堅守崗位一線單位，還有默默付出的善心人士，他們是無名英雄」，黃露瑤昨（17）日在臉書上透露自己透過簡沛恩分享，親自送愛心到區公所，坦言當得知有機會幫忙盡一份心力時，就決定出發。未料黃露瑤在路途上，卻發生突發狀況，「當天任務14:30領取餐點，16:00前要抵達目的地，原本一切都很順利，卻沒想到就在抵達前的6分鐘，後方來車撞了上來」。
再加上過程中，因為警方找不到車子，所以黃露瑤等了大約50分鐘，不過她表示對方非常貼心，「警方請我們先拍照錄影，到最近的警局做筆錄，抵達警局時，警方知道我們有愛心任務在身，盡快地幫我們把筆錄完成」，後來傍晚5點左右，黃露瑤才將物資送達，坦言由於有些人已經下班，錯過了心意，所以內心非常自責，「讓大家久等感到很抱歉，當區公所的人員見到我第一句話是『妳們人有沒有怎麼樣，車子還好嗎』，心裡真的很溫暖，台灣處處人情味」。（編輯：侯家瑜）
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