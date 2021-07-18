配合東奧防疫政策　唐鳳取消赴日

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羅秉成表示，教育部體育署接獲訊息後，即向外交部、中華奧會及國際奧會等各方瞭解狀況，確認係國際奧會為因應日本疫情之防疫需求，而採取較往年嚴格的人員管制措施；唐鳳雖為貴賓，但不在上述國際奧會的出席對象範圍內，受限於此一新防疫規定，因此唐鳳恐無法親自參加開幕式。
羅秉成說，蘇貞昌在瞭解唐鳳及相關部會的報告說明後，認為國際奧會既已針對各國發布新的一致性防疫規範，且考量配合東京奧運主辦國之防疫需求，在徵詢唐鳳意見、並向總統蔡英文報告後，決定取消唐政委此次出席東京奧運的行程。
蘇貞昌也表示，奧運是體育選手一輩子所夢想的競技殿堂，政府的責任就是全力支持、照顧選手，讓選手無後顧之憂，盡情展現、超越極限，為自己和國家爭光，也請教育部、外交部協同中華奧會，全力完成此項任務，並祝福地主國日本辦理東奧圓滿成功，也要對日本政府接二連三捐贈台灣疫苗的情誼，再次表達由衷的誠摯謝意。
羅秉成強調，雖然唐鳳無法親自到場，但仍會在台灣為我國選手加油打氣，並持續與日方保持密切互動，繼續促進台日兩國的友好關係。
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