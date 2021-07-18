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配合東奧防疫政策　唐鳳取消赴日

▲為配合東京奧運防疫政策，行政院政務委員唐鳳取消赴日行程。(圖／指揮中心提供)
▲為配合東京奧運防疫政策，行政院政務委員唐鳳取消赴日行程。(圖／指揮中心提供)

記者劉育辰／台北報導

2021-07-18 10:49:38

行政院發言人羅秉成今（18）日表示，為配合國際奧會針對各國發布之防疫規範，並考量奧運主辦國日本之防疫需要，行政院政務委員唐鳳將取消原訂前往東京奧運的行程。行政院院長蘇貞昌也表示，面對全球疫情升溫，政府尊重並配合主辦單位各項防疫規定，而奧運是選手一輩子所夢想的競技殿堂，政府最重要的任務就是全力支持、照顧選手，讓選手無後顧之憂，盡情展現、超越極限，為自己和國家爭光。

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羅秉成指出，中華奧會於14日接獲國際奧會向各國發布之電子郵件通知，得悉基於本次奧運主辦國日本之防疫考量，有關東京奧運的開幕典禮，將嚴格限制選手以外之出席人員，僅開放各國奧會主席、秘書長及國際政要（如國家元首、政府首長等）人員出席。

羅秉成表示，教育部體育署接獲訊息後，即向外交部、中華奧會及國際奧會等各方瞭解狀況，確認係國際奧會為因應日本疫情之防疫需求，而採取較往年嚴格的人員管制措施；唐鳳雖為貴賓，但不在上述國際奧會的出席對象範圍內，受限於此一新防疫規定，因此唐鳳恐無法親自參加開幕式。

羅秉成說，蘇貞昌在瞭解唐鳳及相關部會的報告說明後，認為國際奧會既已針對各國發布新的一致性防疫規範，且考量配合東京奧運主辦國之防疫需求，在徵詢唐鳳意見、並向總統蔡英文報告後，決定取消唐政委此次出席東京奧運的行程。

蘇貞昌也表示，奧運是體育選手一輩子所夢想的競技殿堂，政府的責任就是全力支持、照顧選手，讓選手無後顧之憂，盡情展現、超越極限，為自己和國家爭光，也請教育部、外交部協同中華奧會，全力完成此項任務，並祝福地主國日本辦理東奧圓滿成功，也要對日本政府接二連三捐贈台灣疫苗的情誼，再次表達由衷的誠摯謝意。

羅秉成強調，雖然唐鳳無法親自到場，但仍會在台灣為我國選手加油打氣，並持續與日方保持密切互動，繼續促進台日兩國的友好關係。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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