德國比利時洪患累計170人死亡　療養院12人逃難不及罹難

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德國西部的洪水來的快速猛烈，不少房屋的一樓、地下室一下子就遭到洪水淹沒，《紐約時報》報導，萊茵蘭-普法爾茨邦辛齊希（Sinzig）週四（15）一處療養院，一樓有12名身障患者因為行動不便，無法及時脫困，不幸溺斃。
德國人口最多的地區北萊茵-威斯特法倫（North Rhine-Westphalia）科隆（Cologne）附近的一座大壩出現裂口，且水壩容納幾日暴雨的降水，水體對結構形成巨大的壓力，當局擔憂水壩有崩潰的風險，已下令附近居民撤離。
但天災之下，德國民眾發揮互助精神，企業、體育俱樂部和各行各業的老百姓都紛紛伸出援手，幫助受災戶。《德國之聲》報導，沒有受到洪水影響、家中擁有發電機的民眾將機器借給停電的鄰居；沒有發電機的人，也帶著麵包、蛋糕和咖啡前往洪水受災地區，甚至有麵包店直接開出貨車免費分發糕點；一般企業提供受災戶行動電源，讓民眾可以維持通訊設備與消防、親友聯繫。
報導提到，在社群媒體上，有網友發起「Hochwasser Hilfe Lohmar 2021」活動，透過網路集結眾人力量幫助受災戶，網頁徵求拖拉機、成人及兒童衣服、一般生活必備的傢俱，以及能夠協助清理地下室的人手。
清理淤泥、污水需要鏟子、幫浦和其他機械，德國連鎖雜貨店「Obi」、「Bauhaus」、「Hornbach & Toom」沒有趁機大賺災難財，而是伸出援手。Obi公司表示，民眾可以免費借用這些設備，沒有受到洪災影響的人，可以將家中的幫浦帶至商店捐出，Obi將回貴相當於全新商品金額的消費券，Obi也會把相關捐款轉給受災地區，其他雜貨店也提供受災戶打折活動。除了雜貨、五金行，當地飯店與餐飲業者，也為暫時無法返回家中的受災戶提供住宿服務，連鎖超市「Kaufland」除了募集提供給受災戶的捐款活動，也將食物、飲料捐至消防局感謝消防人員協助救災。