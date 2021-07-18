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德國比利時洪患累計170人死亡　療養院12人逃難不及罹難

▲德國西部、比利時連日暴雨導致洪患，至週六（17）已有170人罹難。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國西部、比利時連日暴雨導致洪患，至週六（17）已有170人罹難。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-18 10:54:12

多日暴雨導致德國西部、比利時遭遇數十年來最嚴重的洪患，根據當地媒體報導，至週六（17）累計至少170人罹難、多人失聯，當地官員警告，災難風險並未隨著洪水逐漸消退減少，受到河水衝擊的房屋仍有倒塌的危險。

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綜合外媒報導，目前德國、比利時的洪水已經逐漸退去，警消人員仍在進行搜救行動，並逐步清理廢墟。道路上隨處可見被水淹沒毀壞的汽車、斷裂的電線、坍塌的房屋。在德國西部至少有143人因洪水死亡；比利時則通報至少27人死亡，且沿著河岸所建的堤壩存在坍塌的危險。

德國西部的洪水來的快速猛烈，不少房屋的一樓、地下室一下子就遭到洪水淹沒，《紐約時報》報導，萊茵蘭-普法爾茨邦辛齊希（Sinzig）週四（15）一處療養院，一樓有12名身障患者因為行動不便，無法及時脫困，不幸溺斃。

德國人口最多的地區北萊茵-威斯特法倫（North Rhine-Westphalia）科隆（Cologne）附近的一座大壩出現裂口，且水壩容納幾日暴雨的降水，水體對結構形成巨大的壓力，當局擔憂水壩有崩潰的風險，已下令附近居民撤離。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲德國近日遭遇連日暴雨導致嚴重洪患。（圖／美聯社／達志影像）
但天災之下，德國民眾發揮互助精神，企業、體育俱樂部和各行各業的老百姓都紛紛伸出援手，幫助受災戶。《德國之聲》報導，沒有受到洪水影響、家中擁有發電機的民眾將機器借給停電的鄰居；沒有發電機的人，也帶著麵包、蛋糕和咖啡前往洪水受災地區，甚至有麵包店直接開出貨車免費分發糕點；一般企業提供受災戶行動電源，讓民眾可以維持通訊設備與消防、親友聯繫。

報導提到，在社群媒體上，有網友發起「Hochwasser Hilfe Lohmar 2021」活動，透過網路集結眾人力量幫助受災戶，網頁徵求拖拉機、成人及兒童衣服、一般生活必備的傢俱，以及能夠協助清理地下室的人手。

清理淤泥、污水需要鏟子、幫浦和其他機械，德國連鎖雜貨店「Obi」、「Bauhaus」、「Hornbach & Toom」沒有趁機大賺災難財，而是伸出援手。Obi公司表示，民眾可以免費借用這些設備，沒有受到洪災影響的人，可以將家中的幫浦帶至商店捐出，Obi將回貴相當於全新商品金額的消費券，Obi也會把相關捐款轉給受災地區，其他雜貨店也提供受災戶打折活動。除了雜貨、五金行，當地飯店與餐飲業者，也為暫時無法返回家中的受災戶提供住宿服務，連鎖超市「Kaufland」除了募集提供給受災戶的捐款活動，也將食物、飲料捐至消防局感謝消防人員協助救災。

▲歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula
▲歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）前往比利時災區探視。（圖／美聯社／達志影像）
 

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