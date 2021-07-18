烟花侵台機率漸增！周二起釀北部降雨、周五影響全台

輕颱烟花（In-Fa）才剛形成，不過最快在本周就會影響台灣。中央氣象局預報員林秉煜今（18）日表示，目前看來最快在周二北部、東北部就會有降雨，而最接近台灣的時間點預估則在周五，全台都會出現降雨，而且烟花的強度還在持續提高，有成為中颱的可能。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-18 11:06:04｜2021-07-18 11:08:25
中央氣象局表示，烟花目前正以每小時15公里緩慢的速度，向西北進行。近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 100 公里。未來會先往西北再以偏西方向前進。
林秉煜說明，烟花今天早上8點的位置，在鵝鑾鼻東方1250公里的海面，未來將以朝北轉西北地方移動，最快在周二，北部、東北部地區就會受到外圍環流影響，而影響最嚴重的為周五、周六，預計全台各地都會有短暫陣雨。
目前台灣本島的東側有煙花，西南側南海一代也有熱帶性低氣壓可能形成颱風，不過會朝廣東、廣西一帶移動的可能性較高。
林秉煜提醒，20日開始，北部、東半部、恆春半島、馬祖等地都可能出現長浪，未來颱風在周二到周四向西移動，周五是最接近台灣的，如果太平洋高壓增強，則路徑可能向南偏，不過颱風處於大季風環流內，其他的熱帶系統發展和颱風的成長都會影響路徑，不過目前看來影響機率逐漸提高，呼籲大家做好防颱措施。