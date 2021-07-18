COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

烟花侵台機率漸增！周二起釀北部降雨、周五影響全台

▲中央氣象局預報員林秉煜指出，輕颱烟花最快在下周二北部、東北部就會有降雨，而最接近台灣的時間點預估則在下周五，全台都會出現降雨。（圖／翻攝自中央氣象局直播）
▲中央氣象局預報員林秉煜指出，輕颱烟花最快在下周二北部、東北部就會有降雨，而最接近台灣的時間點預估則在下周五，全台都會出現降雨。（圖／翻攝自中央氣象局直播）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-18 11:06:04｜2021-07-18 11:08:25

輕颱烟花（In-Fa）才剛形成，不過最快在本周就會影響台灣。中央氣象局預報員林秉煜今（18）日表示，目前看來最快在周二北部、東北部就會有降雨，而最接近台灣的時間點預估則在周五，全台都會出現降雨，而且烟花的強度還在持續提高，有成為中颱的可能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象局表示，烟花目前正以每小時15公里緩慢的速度，向西北進行。近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 100 公里。未來會先往西北再以偏西方向前進。

林秉煜說明，烟花今天早上8點的位置，在鵝鑾鼻東方1250公里的海面，未來將以朝北轉西北地方移動，最快在周二，北部、東北部地區就會受到外圍環流影響，而影響最嚴重的為周五、周六，預計全台各地都會有短暫陣雨。

目前台灣本島的東側有煙花，西南側南海一代也有熱帶性低氣壓可能形成颱風，不過會朝廣東、廣西一帶移動的可能性較高。

林秉煜提醒，20日開始，北部、東半部、恆春半島、馬祖等地都可能出現長浪，未來颱風在周二到周四向西移動，周五是最接近台灣的，如果太平洋高壓增強，則路徑可能向南偏，不過颱風處於大季風環流內，其他的熱帶系統發展和颱風的成長都會影響路徑，不過目前看來影響機率逐漸提高，呼籲大家做好防颱措施。



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
79.31%20.69%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
62.96%37.04%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

63.64%36.36%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.36%43.64%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
24.41%75.59%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.88%62.12%
2021-07-16-2021-07-18
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀