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名家論壇》鄭照新／只許高官爽吃鍋，不許百姓微解封？

▲台灣疫情趨緩早前開放微解封，但仍然禁止室內5人以上的社交聚會，然而行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞（左三）卻爆出在屏東「牡丹灣villa」與10多人一起吃火鍋。（圖／作者提供）
▲台灣疫情趨緩早前開放微解封，但仍然禁止室內5人以上的社交聚會，然而行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞（左三）卻爆出在屏東「牡丹灣villa」與10多人一起吃火鍋。（圖／作者提供）

文/鄭照新

2021-07-18 11:16:54｜2021-07-18 11:54:12

陳其邁子弟兵帶頭製造群聚破口，難道也是「師徒聯手」？！

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中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」卻在微解封首日爆出違規群聚用餐，有10名以上客人直接餐廳煮火鍋、飲酒；更有人踢爆其中一人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，讓民眾直呼扯爆。

陳政聞是陳其邁子弟兵，2018年陳政聞挑戰連任市議員更打出與陳其邁「師徒聯手」的旗號，成為全國最高票落選的議員，師徒聯手競選，師徒聯手落選，師徒又聯手進了行政院，陳其邁擔任行政院副院長，而陳政聞則擔任政院南辦執行長至今。

陳政聞身為政院南辦執行長，該是最了解政院政策的推廣者，不但不以身作則拚防疫，苦民所苦體認百姓放棄生計配合防疫規定的犧牲，居然帶頭破壞群聚上限規定爽吃火鍋villa度假，難怪百姓急著要疫苗，民進黨不急，百姓遵守規定希望紓困到位，民進黨不急，當百姓因為遵守規定苦哈哈的時候，民進黨高官可以打破規定爽吃鍋群聚度假，怎麼可能會感到民眾的痛苦？別開玩笑了！

請問高雄防疫指揮官，師父陳其邁做何感想？是否要師徒聯手冷處理？陳政聞的行為難道就是你平日對徒弟的教誨？還是陳政聞自恃人在高雄有「師父」罩著，所以平日就大主大意不把遵守規定當回事？陳政聞的長官，行政院長蘇貞昌至今沒有任何處置，難道是認同陳政聞的行為？就這樣忽攏過去？

堂堂全國最高行政機構外地兩大執行長，中辦執行長蔡培慧最出名的任內事蹟，是為了阻止南投地方政府與其他民間企業出面為人民購買BNT，公然唬爛誣陷BNT疫苗是中國大陸代工，被打臉是假訊息後至今沒有出來說明負責。南辦執行長陳政聞任內最出名的「政績」，則是以身試法帶頭無視政府自己規定給百姓的群聚上限，成為疫情破口爽吃鍋。

這就是行政院兩大執行長的水平？這就是行政院在中部與南部最高代表對疫情的貢獻？！

這已經不是甚麼師徒聯手，這是整個執政黨集團，聯手在踐踏汙辱台灣苦哈哈的廣大人民，有這樣的行政院團隊，容我借用引申2018韓市長小編與陳政聞同台所說的一句話：「你們這些大人（高官）有多噁心！」

●作者：鄭照新／國民黨文傳會副主委

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

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