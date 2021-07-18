COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

海地總統遺孀身穿防彈背心　搭機返國出席丈夫葬禮

▲遭到刺殺身亡的海地總統摩伊士（Jovenel Moïse）遺孀瑪蒂（Martine Moïse）今日搭機返國。（圖／美聯社／達志影像）
▲遭到刺殺身亡的海地總統摩伊士（Jovenel Moïse）遺孀瑪蒂（Martine Moïse）今日搭機返國。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-18 11:56:57

《美聯社》報導，遭到刺殺身亡的海地總統摩伊士（Jovenel Moïse）遺孀瑪蒂（Martine Moïse）早前在刺殺事件中，也遭到波及受傷，於美國佛州邁阿密一家醫院住院10天。當地時間週六（17）她從邁阿密的醫院出院，身穿一身黑衣與防彈背心，搭乘飛機回到海地準備參加丈夫的葬禮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國媒體報導，早些時候，瑪蒂在邁阿密醫院內發布推特貼文，表達對丈夫猝逝的不捨和痛苦。今（18）日她身穿黑色連衣裙、黑色防彈背心、口罩，右手負傷因此穿戴吊帶固定。瑪蒂抵達海地時，一眾官員在太子港機場（Port-au-Prince airport）迎接，包括臨時總理克勞德（Claude Joseph）。

海地政府週五（16）表示，總統摩伊士的葬禮將於7月23於北部城市海地角（Cap-Haitien）舉行，其遺孀瑪蒂也會出席。海地政府在網路上發布瑪蒂抵達機場的影片，可以看見她在停機坪上對克勞德與其他高官致意。

《華爾街日報》今日報導提到，海地總統遭到刺殺後，瑪蒂鮮少公開表態，她是事件中唯一的倖存者，其證詞將是相關調查中最重要的一環。目前海地、美國以及哥倫比亞政府，都想知道暗殺行動的幕後主以及其目的。海地警方日前聲稱，這起刺殺由30多人參與、謀劃，其中包括當地政治人物、美國邁阿密商人以及大約20名哥倫比亞傭兵，然而動機仍未確認。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
79.31%20.69%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
62.96%37.04%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

63.64%36.36%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.36%43.64%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
24.41%75.59%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.88%62.12%
2021-07-16-2021-07-18
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀