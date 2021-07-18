海地總統遺孀身穿防彈背心　搭機返國出席丈夫葬禮

《美聯社》報導，遭到刺殺身亡的海地總統摩伊士（Jovenel Moïse）遺孀瑪蒂（Martine Moïse）早前在刺殺事件中，也遭到波及受傷，於美國佛州邁阿密一家醫院住院10天。當地時間週六（17）她從邁阿密的醫院出院，身穿一身黑衣與防彈背心，搭乘飛機回到海地準備參加丈夫的葬禮。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-18 11:56:57
美國媒體報導，早些時候，瑪蒂在邁阿密醫院內發布推特貼文，表達對丈夫猝逝的不捨和痛苦。今（18）日她身穿黑色連衣裙、黑色防彈背心、口罩，右手負傷因此穿戴吊帶固定。瑪蒂抵達海地時，一眾官員在太子港機場（Port-au-Prince airport）迎接，包括臨時總理克勞德（Claude Joseph）。
海地政府週五（16）表示，總統摩伊士的葬禮將於7月23於北部城市海地角（Cap-Haitien）舉行，其遺孀瑪蒂也會出席。海地政府在網路上發布瑪蒂抵達機場的影片，可以看見她在停機坪上對克勞德與其他高官致意。
《華爾街日報》今日報導提到，海地總統遭到刺殺後，瑪蒂鮮少公開表態，她是事件中唯一的倖存者，其證詞將是相關調查中最重要的一環。目前海地、美國以及哥倫比亞政府，都想知道暗殺行動的幕後主以及其目的。海地警方日前聲稱，這起刺殺由30多人參與、謀劃，其中包括當地政治人物、美國邁阿密商人以及大約20名哥倫比亞傭兵，然而動機仍未確認。