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馬兒微解封路上悠哉放風？警開單告發

▲馬兒趁繩子鬆綁跑到馬路上趴趴走。（圖／警方提供）
▲馬兒趁繩子鬆綁跑到馬路上趴趴走。（圖／警方提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-18 14:15:10

三級警戒微解封後的第一個假日，昨（17）日高雄市警方在三民區同盟三路、中華橫路口，驚見有一匹大馬跟一匹小馬在馬路上散步，難道馬兒也跟著微解封出來放風了？經警方調查原來是馬兒在草地吃草時，趁繩子鬆綁跑到馬路上趴趴走，警方通知飼主到場後，依《道路交通管理處罰條例》開單告發，並通報動物保護處。

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三民一分局三民所獲報，有馬在馬路上散步，員警到場發現，確實有一大一小馬匹在道路上行走、妨害交通，警方通知飼主到場，據了解，馬主人蔡男自認馬兒乖巧，平時把牠們綁在同盟路上一片草地上吃草飼養，沒想到，馬兒趁繩子鬆綁時，大搖大擺走到馬路上，驚嚇到用路人。

▲馬主人蔡男自認馬兒乖巧，平時把牠們綁在同盟路上一片草地上吃草飼養。（圖／警方提供）
▲馬主人蔡男自認馬兒乖巧，平時把牠們綁在同盟路上一片草地上吃草飼養。（圖／警方提供）
民眾發現有馬兒在道路上行走，遂報警處理，三民派出所依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，並當場責請飼主立即將馬隻帶回，且應繩繫穩固，避免類似狀況再發生；三民一分局呼籲，民眾飼養之禽畜、寵物，如欲隨行外出時，應牽繫妥當、得以控制，避免疏縱於道路奔走、妨害交通，以免受罰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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