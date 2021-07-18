動漫《幽遊白書》經典回歸！陳零九也是頭號粉絲

《七龍珠》、《灌籃高手》和《幽遊白書》，被日本《週刊少年Jump》列為90年代3大代表漫畫，其中《幽遊白書》將於19日回歸播出，引發動漫圈暴動，而身為頭號粉絲的藝人陳零九也十分期待：「很開心能藉由這個機會，讓現在的小朋友知道這部作品。」笑說自己會利用工作空檔收看。另外，專業Coser夏侯橘助得知後則興奮地說：「很期待能在電視收看這部經典動畫。」
娛樂中心/綜合報導
2021-07-18 14:17:33
「陳零九認為《幽遊白書》在每個年紀看，都會有不同的感覺：「年輕時看會覺得熱血，長大看則會去思考動畫裡面想傳達的理念，是一部不分年齡的好作品。」動漫迷橘助也說：「《幽遊白書》曾讓我獲得許多啟發，能夠再次在電視中欣賞觀看，我相信會有更多不同的感受，也能再度把腦海中的精彩片段補齊。」
《幽遊白書》包含穿梭於人間、魔界與靈界的各式情節，故事講述14歲不良少年浦飯幽助，為了救一名小孩而被汽車撞死，由於靈界沒有預期到他的死亡，也沒有他的容身之所，因而讓他得到了一個重生的機會，經過了靈界的考驗，幽助終於重回自己的身體，並成為靈界偵探。《幽遊白書》故事融合奇幻冒險與熱血格鬥等元素，使得漫畫誕生後，廣受全球青少年喜愛，日前更宣布有拍攝真人版影集的計畫，備受外界高度矚目。（編輯：侯家瑜）