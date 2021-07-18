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坎城影展落幕！37歲女導獨攬金棕櫚獎　《鈦》成最大贏家

▲茱莉亞迪克諾奪下金棕櫚獎。（圖／光年映畫提供）
▲茱莉亞迪克諾奪下金棕櫚獎。（圖／光年映畫提供）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-18 17:00:00

第74屆坎城影展於台灣時間18日凌晨圓滿落幕，值得注意的是，法國導演茱莉亞杜克諾（Julia Ducournau）今年才37歲，就以第2部長片作品《鈦》奪下「金棕櫚獎」，成為這次頒獎典禮最大贏家，同時也是第2位榮獲金棕櫚的女導演。

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事實上，上一位奪得金棕櫚獎的女導演，是在第46屆坎城影展上，以《鋼琴師與她的情人》獲獎的紐西蘭導演珍康萍，不過當時她與陳凱歌的《霸王別姬》雙黃蛋獲獎，所以茱莉亞杜克諾是首位獨攬金棕櫚的女導演，《鈦》無疑是她在導演生涯的經典代表之作。

茱莉亞杜克諾上台領獎時還語無倫次，先是用英語發表感言，但隨後馬上用法語，向全體評審團及團隊們致謝，「小時候每年都會收看坎城影展，一直相信能上台得獎的影片都是完美的」，她也謙虛表示自己的電影其實並不完美，但相信對每個創作者來說，自己的作品都不會非常完美，也不介意大家說她的作品是可怕的怪獸，坦言在世界混亂之際，感謝評審團勇於擁抱多樣性，讓這部如同猛獸般的電影，上台得到最大獎。

▲茱莉亞杜克諾用法語向全體評審們致謝。（圖／坎城官方IG／festivaldecannes）
▲茱莉亞杜克諾用法語向全體評審們致謝。（圖／坎城官方IG／festivaldecannes）
《鈦》結合了女性情慾、戀物崇拜，講述一名年過中年的消防員，在多年後意外找到失散多年的兒子，卻發現這名「兒子」背後擁有天大祕密，隨著如影隨形的神祕血腥事件，卻也一步步揭曉兒子真正身分。《鈦》由坎城影帝文森林頓，以及酷炫女模阿加斯羅素傾力演出，儘管拍攝期間因疫情延後拍攝，但在歷經重重困難後，終於在去年年底正式完成，預計今年年底會正式上映。

▲《鈦》結合了女性情慾、戀物崇拜。（圖／光年映畫提供）
▲《鈦》結合了女性情慾、戀物崇拜。（圖／光年映畫提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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