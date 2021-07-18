坎城影展落幕！37歲女導獨攬金棕櫚獎　《鈦》成最大贏家

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茱莉亞杜克諾上台領獎時還語無倫次，先是用英語發表感言，但隨後馬上用法語，向全體評審團及團隊們致謝，「小時候每年都會收看坎城影展，一直相信能上台得獎的影片都是完美的」，她也謙虛表示自己的電影其實並不完美，但相信對每個創作者來說，自己的作品都不會非常完美，也不介意大家說她的作品是可怕的怪獸，坦言在世界混亂之際，感謝評審團勇於擁抱多樣性，讓這部如同猛獸般的電影，上台得到最大獎。
《鈦》結合了女性情慾、戀物崇拜，講述一名年過中年的消防員，在多年後意外找到失散多年的兒子，卻發現這名「兒子」背後擁有天大祕密，隨著如影隨形的神祕血腥事件，卻也一步步揭曉兒子真正身分。《鈦》由坎城影帝文森林頓，以及酷炫女模阿加斯羅素傾力演出，儘管拍攝期間因疫情延後拍攝，但在歷經重重困難後，終於在去年年底正式完成，預計今年年底會正式上映。
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