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英國解封前夕衛生大臣確診　專家擔憂8月將暴增10萬例

▲英國即將於7月19日全面解封，然而接種2劑疫苗的衛生大臣卻確診，另外界擔憂即使疫苗接種率高，仍有可能再度爆發疫情。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國即將於7月19日全面解封，然而接種2劑疫苗的衛生大臣卻確診，另外界擔憂即使疫苗接種率高，仍有可能再度爆發疫情。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-18 15:26:09｜2021-07-18 16:57:18

為防治新冠肺炎（COVID-19）疫情，儘早恢復社會活動，英國早前推動疫苗接種計畫，目前當地已施打超過8170萬劑疫苗，總人口53.3%（約3550萬人）已完成疫苗接種，69.3（約4616萬人）已至少接種第一劑疫苗。然而受到傳播能力更強的Delta變種病毒影響，每日新增確診病例再次攀升，連已經完成2劑疫苗接種的衛生大臣賈維德（Sajid Javid）也在昨（17）日出現輕微症狀，病毒篩檢呈陽性。

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英國《BBC》報導，衛生大臣賈維德（Sajid Javid）目前已在家進行自我隔離，他在推特上發表影片表示自己週五（16）開始覺得有點昏昏沈沈，不久後接受PCR篩檢，結果呈現陽性，所幸自己接種2劑AZ（Oxford/AsteaZeneca）疫苗，因此症狀輕微。賈維德曾在發文同日與英國首相強生（Boris Johnson）會面，外界擔憂首相與內閣成員也也需要接受隔離。對此，英國政府回應，強生將會進行每日PCR篩檢取代自我隔離，這段期間將暫時著重處理重要事務。

▲▲（圖／翻攝自Twitter）
▲英國衛生大臣賈維德透過推特證實自己確診的消息。（圖／翻攝自Twitter）
英國公共衛生部（PHE）強調，接種疫苗對預防住院非常有效，2劑輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗的有效率為96%、AZ疫苗有效率為92%。但英國副首席醫療官范塔姆（Prof. Jonathan Van-Tam）警告未來「嚴峻的冬天將到來」（a bumpy winter ahead），疫苗雖然並非100%有效，但在英國疫苗接種至少拯救了3萬人的性命，大幅降低住院率與死亡率。昨（17）日英國連續2天新增超過5萬例確診，上次單日新增確診病例高於5萬例為1月中旬的第二波疫情高峰時期。

《彭博社》則是注意到，英國即將於週一（19）解除防疫限制重新開放，然而關鍵時刻衛生大臣卻確診了，還是在完成2劑疫苗接種的情況下，不免讓人擔心。週六（ 17）英國通報5萬4674例確診，為半年以來的最高水平，週一（19）全面解封後，8月新增病例可能會超過10萬例。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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