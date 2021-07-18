官員屏東圍爐帶頭「逆時中」？陳時中：請地方調查事實
屏東縣接獲舉報，有包含行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞在內等10人群聚吃鍋，帶頭「逆時中」，指揮中心指揮官陳時中今（18）日回應，「要請地方調查這是不是事實」，不過在目前三級鬆綁的政策下並沒有說不行，只是隔板、距離等要符合指引。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-18 15:35:22｜2021-07-18 16:09:27
屏東縣政府14日接獲檢舉，稱位於牡丹鄉飯店於13日晚間，讓超過10名以上的客人用餐、喝酒，違反防疫規定，當中包含行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。而行政院上午召開記者會說明，發言人羅秉成表示，陳政聞當天僅與家人在當地住宿，並未參與餐會，但待了解實情後，再決定處理方式。
對此，陳時中則表示，「住民宿我們沒有說不行，那但第一個要確定說那樣是不是一個事實，那只能從事實的話再去討論下面的一些相關的行為，我相信還是要地方政府，去把事情調查清楚」，至於我們在原來的三級警戒下的鬆綁措施也已經上路，餐廳裡面要有隔板、有距離，在指引上是可以內用的。
不過陳時中也進一步指出，還是授權給地方政府，就疫情的需要規定，「那在屏東當然是維持不內用的一個情形」，不過這也要看資訊是否全部屬實，鬆綁措施之後也會請主管機關研議，「未來這個相關的這些指引都會比較細緻一點，每個部會主管的不同需求都在研議中。」
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