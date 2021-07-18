COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

官員屏東圍爐帶頭「逆時中」？陳時中：請地方調查事實

▲關於有官員在屏東圍爐吃鍋，指揮官陳時中表示，要請地方政府調查是否為事實。（圖／指揮中心提供）
▲關於有官員在屏東圍爐吃鍋，指揮官陳時中表示，要請地方政府調查是否為事實。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-18 15:35:22｜2021-07-18 16:09:27

屏東縣接獲舉報，有包含行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞在內等10人群聚吃鍋，帶頭「逆時中」，指揮中心指揮官陳時中今（18）日回應，「要請地方調查這是不是事實」，不過在目前三級鬆綁的政策下並沒有說不行，只是隔板、距離等要符合指引。

我是廣告 請繼續往下閱讀
屏東縣政府14日接獲檢舉，稱位於牡丹鄉飯店於13日晚間，讓超過10名以上的客人用餐、喝酒，違反防疫規定，當中包含行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。而行政院上午召開記者會說明，發言人羅秉成表示，陳政聞當天僅與家人在當地住宿，並未參與餐會，但待了解實情後，再決定處理方式。

對此，陳時中則表示，「住民宿我們沒有說不行，那但第一個要確定說那樣是不是一個事實，那只能從事實的話再去討論下面的一些相關的行為，我相信還是要地方政府，去把事情調查清楚」，至於我們在原來的三級警戒下的鬆綁措施也已經上路，餐廳裡面要有隔板、有距離，在指引上是可以內用的。

不過陳時中也進一步指出，還是授權給地方政府，就疫情的需要規定，「那在屏東當然是維持不內用的一個情形」，不過這也要看資訊是否全部屬實，鬆綁措施之後也會請主管機關研議，「未來這個相關的這些指引都會比較細緻一點，每個部會主管的不同需求都在研議中。」

▲指揮中心公布18日確診者分別在台北市、新北市及桃園市。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布18日確診者分別在台北市、新北市及桃園市。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布，18日有15例新增本土確診病例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布，18日有15例新增本土確診病例。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
78.15%21.85%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
63.08%36.92%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

74.47%25.53%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.25%43.75%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
25.5%74.5%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.14%62.86%
2021-07-16-2021-07-18
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀