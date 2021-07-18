遭爆打疫苗黑箱　台電：9成以上是基層

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對於這樣的指控，台電表示，依國內第7類疫苗優先施打對象「關鍵基礎設施人員疫苗接種相關事宜通知」，將第一線值班、運轉操作、維護、搶修、巡修、櫃台、以及必須頻繁接觸民眾等人員，列為優先造冊施打疫苗對象。
對於媒體爆料指稱，某南部台電超高壓變電所，公費施打疫苗名單出現經理、課長、領班，均為值班人員、維護搶修的關鍵必要人力。
台電指出，穩定供電議題最近為各方所矚目，身負關鍵設施監督管理以及指揮調度重責的少數主管，幾乎每天與電力調度人員舉行例行會議，關注與指揮穩定供電事宜。
此外，部分主管必須經常前往各重要關鍵基礎設施如發電廠、輸變電設施巡視，接觸各電廠管理與運維人員，基於確保電力設施正常運維的考量才列入施打疫苗名單，但名單中90%以上皆為基層。
台電表示，先前針對第7類優先施打疫苗對象造冊時，因疫苗到貨量有限，首批人員是以運轉值班、搶修等基層人員為主，後來因應國內疫苗陸續到貨，才逐漸增加名額，再將必須接觸民眾人員及少數與電力設施運作相關的主管則納入第2批名單，目前共有6000多人。
台電指出，列冊施打人員中90%以上皆為基層同仁，僅為關鍵設施監督管理階層，例如發電主管必須巡視各發電機組，供電主管要經常督導電網運作，調度主管要經常彙報電力調度現況等，有必要列入施打名單，數量僅占極少數，施打順序原則也在現場基層人員之後。