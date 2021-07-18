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遭爆打疫苗黑箱　台電：9成以上是基層

▲台電表示，列入優先施打疫苗名冊中，有九成是基層人員，剩下的一成也是必要人員。（圖／NOWnews資料照，記者陳雅芳攝）
▲台電表示，列入優先施打疫苗名冊中，有九成是基層人員，剩下的一成也是必要人員。（圖／NOWnews資料照，記者陳雅芳攝）

記者張志康/綜合報導

2021-07-18 16:03:28

國內媒體爆料指台電在疫苗接種名單中混入高層，有黑箱作業之嫌。對此，台電澄清，台電優先施打疫苗的列冊對象是電力關鍵基礎設施實地工作的必要人員，名單中90%以上皆為基層。

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國內媒體爆料指出，台電優先施打疫苗名單由高層自訂，且是密件不對外公開，導致黑箱作業，有「自肥」情況，基層操作及最頻繁接觸民眾的第一線人員反而打不到。

對於這樣的指控，台電表示，依國內第7類疫苗優先施打對象「關鍵基礎設施人員疫苗接種相關事宜通知」，將第一線值班、運轉操作、維護、搶修、巡修、櫃台、以及必須頻繁接觸民眾等人員，列為優先造冊施打疫苗對象。

對於媒體爆料指稱，某南部台電超高壓變電所，公費施打疫苗名單出現經理、課長、領班，均為值班人員、維護搶修的關鍵必要人力。

台電指出，穩定供電議題最近為各方所矚目，身負關鍵設施監督管理以及指揮調度重責的少數主管，幾乎每天與電力調度人員舉行例行會議，關注與指揮穩定供電事宜。

此外，部分主管必須經常前往各重要關鍵基礎設施如發電廠、輸變電設施巡視，接觸各電廠管理與運維人員，基於確保電力設施正常運維的考量才列入施打疫苗名單，但名單中90%以上皆為基層。

台電表示，先前針對第7類優先施打疫苗對象造冊時，因疫苗到貨量有限，首批人員是以運轉值班、搶修等基層人員為主，後來因應國內疫苗陸續到貨，才逐漸增加名額，再將必須接觸民眾人員及少數與電力設施運作相關的主管則納入第2批名單，目前共有6000多人。

台電指出，列冊施打人員中90%以上皆為基層同仁，僅為關鍵設施監督管理階層，例如發電主管必須巡視各發電機組，供電主管要經常督導電網運作，調度主管要經常彙報電力調度現況等，有必要列入施打名單，數量僅占極少數，施打順序原則也在現場基層人員之後。

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