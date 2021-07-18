三廠牌疫苗「吃到飽」？陳時中反對混打：不是越多越好
根據媒體報導，有一名北部男子在3個月內依序接種了AZ、BNT、莫德納等三廠牌的「疫苗套餐」，指揮中心指揮官陳時中今（18）日表示，疫苗和藥物一樣，並不是打疫苗越多效果越好，另外已經接種足夠的疫苗的民眾，也不該佔用別人的劑數。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-18 16:04:38｜2021-07-18 16:08:20
有民眾分別在國內外打了AZ、BNT、莫德納等三劑疫苗，引發討論，被問到如此是否更有保護力？醫療應變組副組長羅一鈞回應，目前並沒有看到相關的報導，不過如果專程出國打疫苗恐怕增加染疫風險，「短時間內打了三劑疫苗的保護效果是不是有增加？不得而知，不過可以確定的是，可能打疫苗產生的副作用一定是會稍微增加的。」不建議民眾冒著不必要的風險去做額外的事，不過，羅也提到，目前國際上還沒有打了三劑的不良事件通報。
陳時中也呼籲，疫苗和藥物一樣，不是吃越多越好，適量對症下藥比較好，「東打一個、西打一個，可以去關島打、香港打，但對身體真的好嗎？」他強調，遵照醫囑做才對身體對好，打疫苗也是一樣，不同的疫苗在臨床一期二期才決定出對人體最好的劑量，未來也會強化健保卡的連線，避免類似狀況發生。
陳時中近一步指出，「社會整體的涵蓋率是越高越好，但個人不是越多劑越好！」另一方面，現在還有很多國人都有急需打疫苗的需求，已經接種足夠數量的疫苗的人，就不要再占用一劑疫苗。
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