北市新增5例確診分布內湖、松山、信義　醫院PCR揪1陽性

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，繼昨（17）日確診案例數降至個位數後，今天又稍微提升至18例，而其中台北市則佔了5例。對此台北市政府下午也公布5例確診個案的分佈區域，分別來自內湖區2例、松山區2例及信義區1例。此外北市府開放7家市立醫院免費進行PCR篩檢，昨日篩檢數為860人，也找出1例陽性確診案例。





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台北市政府方面表示，關於中央公布台北市5案確診案，皆為17日的確診者。初步判定其中3案（案15497、15498、15510）感染源為家戶傳染，1案（案15449）感染源為職場傳染，另1案（案15509）則是感染源尚待確認。





北市府說明，中山區連兩週確診數（依發病日統計）皆為五人。該區自六月起，發生較多起家戶感染，相關確診人數一直延續至第26、27週，相關個案目前已陸續解隔，僅剩零星個案。內湖區亦多為家戶感染，內湖區亦多為家戶感染，本週（7/11-7/17）內湖區有3市民，因有家人確診先被匡列隔離，在居隔期間採檢確診。（7/14編列案號為15455、7/15編列案號15481、7/17 編列案號15498，其中15481與15498為同一家人）





而針對稍早新北市長侯友宜市長於記者會上表示，台北地下街群聚對新北影響大。北市府方面回應，目前地下街群聚事件最早確診者為兩名新北市個案（15354 、15405），六位確診者中有五位皆為新北市民，由於地下街商場人流大，接觸者眾，是否確實為職場感染或其他感染源，仍待進一步釐清。



