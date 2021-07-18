國小教職員周二起接種疫苗　陳其邁請分流「一定打得到」

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陳其邁表示，現在雙北群聚感染透過疫調，加以擴大匡列，社區已回歸安全，他對台灣人民素質有信心，雖然現在難免有一些社區零星感染，如台北地下街群聚感染，或鳳山群聚是因共用電梯而傳播，除了疫苗接種速度非常快，大家戴口罩比例也非常高，還是要勤洗手，相信這疫情風波可很快告一段落。
陳其邁表示，這一次核定下來是學前、國小教職員工，希望國中、高中也可以加快疫苗配送跟施打。陳其邁提醒，施打日期是7月20日（二）至21日（三），拜託大家務必按照通知分區分流至接種站施打，也請帶身分證、健保卡及意願書。
陳其邁指出，通知都是以一個小時為區段，小型接種站就按照通知書來不會有問題，但大型接種站有發現一個現象，例如8時30分至9時30分的，通常大家都8時30分前後5分鐘就來，雖然也採取相對應措施，但是還是建議大家可以配合分流。
陳其邁也認為，大家都很配合、很準時，準時到大家都8點半就到，還是希望大家就輕輕鬆鬆、慢慢打。他強調，疫苗配送就是百分之百按照配送名單施打，所以一定打得到。
陳其邁說，明天（19）日12:00是第三輪18歲以上民眾意願登記截止時間，請民眾快去登記，預約打疫苗，以增加身體保護力。
另外，陳其邁也特別謝謝醫護的意見，會針對接種動線、流程做改善，讓醫護在有更好環境下工作，請市民朋友遇到醫護說謝謝，他們真的是很辛苦；現在對高市府而言，打疫苗是最重要工作，會根據醫護同仁建議與現場觀察，來做滾動式檢討。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。