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國小教職員周二起接種疫苗　陳其邁請分流「一定打得到」

▲陳其邁宣布國小教職員周二起接種疫苗並拜託大家務必按照通知分區分流至接種站施打。（圖／高市府提供）
▲陳其邁宣布國小教職員周二起接種疫苗並拜託大家務必按照通知分區分流至接種站施打。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-18 16:23:10

高雄市今（18）日已連續17天無新增本土個案，市長陳其邁宣布，高雄市學前、國小教職員工7月20、21施打疫苗，也已跟教育部反應，希望加快國中、高中教職員的疫苗配送跟施打。他拜託大家務必按照通知分區分流至接種站施打，他強調，疫苗配送就是百分之百按照配送名單施打，所以一定打得到。

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▲陳其邁指出，台北地下街群聚感染，或鳳山群聚是因共用電梯而傳播，大家戴口罩比例也非常高，相信這疫情風波可很快告一段落。（圖／高市府提供）
▲陳其邁指出，台北地下街群聚感染，或鳳山群聚是因共用電梯而傳播，大家戴口罩比例也非常高，相信這疫情風波可很快告一段落。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，現在雙北群聚感染透過疫調，加以擴大匡列，社區已回歸安全，他對台灣人民素質有信心，雖然現在難免有一些社區零星感染，如台北地下街群聚感染，或鳳山群聚是因共用電梯而傳播，除了疫苗接種速度非常快，大家戴口罩比例也非常高，還是要勤洗手，相信這疫情風波可很快告一段落。

▲高雄市學前、國小教職員工7月20、21施打疫苗。（圖／高市府提供）
▲高雄市學前、國小教職員工7月20、21施打疫苗。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，這一次核定下來是學前、國小教職員工，希望國中、高中也可以加快疫苗配送跟施打。陳其邁提醒，施打日期是7月20日（二）至21日（三），拜託大家務必按照通知分區分流至接種站施打，也請帶身分證、健保卡及意願書。

陳其邁指出，通知都是以一個小時為區段，小型接種站就按照通知書來不會有問題，但大型接種站有發現一個現象，例如8時30分至9時30分的，通常大家都8時30分前後5分鐘就來，雖然也採取相對應措施，但是還是建議大家可以配合分流。

陳其邁也認為，大家都很配合、很準時，準時到大家都8點半就到，還是希望大家就輕輕鬆鬆、慢慢打。他強調，疫苗配送就是百分之百按照配送名單施打，所以一定打得到。

▲明天12:00是第三輪18歲以上民眾意願登記截止時間，請民眾快去登記，預約打疫苗。（圖／高市府提供）
▲明天12:00是第三輪18歲以上民眾意願登記截止時間，請民眾快去登記，預約打疫苗。（圖／高市府提供）
陳其邁說，明天（19）日12:00是第三輪18歲以上民眾意願登記截止時間，請民眾快去登記，預約打疫苗，以增加身體保護力。

▲陳其邁也特別謝謝醫護，會根據醫護同仁建議與現場觀察，來做滾動式檢討。（圖／高市府提供）
▲陳其邁也特別謝謝醫護，會根據醫護同仁建議與現場觀察，來做滾動式檢討。（圖／高市府提供）
另外，陳其邁也特別謝謝醫護的意見，會針對接種動線、流程做改善，讓醫護在有更好環境下工作，請市民朋友遇到醫護說謝謝，他們真的是很辛苦；現在對高市府而言，打疫苗是最重要工作，會根據醫護同仁建議與現場觀察，來做滾動式檢討。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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