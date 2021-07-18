中市確診家教男足跡抽絲剝繭 傳染鏈呼之欲出

台中市衛生局今(18)日下午在疫情記者會中，公布家教男（案15386）足跡抽絲剝繭追蹤，圖卡顯示竟遍及雙北9個行政區。曾經到過台北市中正區、中山區、萬華區、北投區、大同區、松山區、信義區等7區，以及新北市板橋區、中和區，已經通知雙北市衛生局進一步了解與匡列進行疫調與採檢中。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-18 16:27:15｜2021-07-18 16:37:09
衛生局長曾梓展表示，由於家教男確診者對足跡交代不清，疫調困難，透過警政協尋，有突破性發現，台中家教男6月25日曾到台北市，足跡遍及台北萬華、中正區以及信義區等多處，返回台中再先後與台中新光三越逛街的彰化海鮮男（案15341）、台中搬家男（案15428）、彰化到屏東出差男（案15428）聚會，感染源呼之欲出。
曾梓展指出，中市警方透過手機定位、通聯記錄以及交通足跡，從家教男確診日往前追溯到6月25日，終於發現該男有台北多處足跡，加上返回台中後足跡比對，糾結台中、彰化與台北三縣市特殊社交圈「男人趴」聚會傳染鏈，已經掌握並建構出突破性的傳染鏈連結圖。
曾梓展表示，台中家教男的Ct值為29，屬於快康復階段，且血清檢測發現，其感染時間更早，可能是台中家教男該傳染鏈最早染疫，而彰化海鮮男是最早的確診個案。
曾梓展表示，家教男因隱匿不實、造成疫調困擾，該局將依「傳染病防治法」對其開罰6至30萬元。