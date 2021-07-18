民眾國外打疫苗難把關　陳時中：朝雙邊認定機制規劃

今（18）日爆出有國人在國內外分別接種3個不同廠牌的疫苗引發爭議，就有不少民眾好奇，對於國外接種的資訊，指揮中心該如何把關？對此，指揮中心指揮官陳時中回應，的確國外有困難，並不是每個國家都有做詳細記錄，未來會朝雙邊認定的方式規劃，但陳也強調，「拿自己的身體開玩笑，這樣是不對的。」
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-18 16:30:59｜2021-07-18 16:49:30
目前國內已經施打疫苗的民眾，可以透過健保卡紀錄查核，對於陸續有國人在國外接種，如何避免疫苗重複施打而造成浪費成為問題，陳時中坦言，「國外很難，有些國家有做很好的記錄，甚至要發展成類似疫苗護照或通行證，但是有一些國家就沒有。」台灣未來可能也採用現在國際對於疫苗的一個通行或是疫苗證明，會朝雙邊認定的方式進行，跟相關國家洽談相關作業。
不過，就算資料比較完整，也無法全面掌握，陳時中強調，民眾還是要有有基本觀念，不混打、不多接種，對自己身體的問題，要拿自己的身體開玩笑，這樣是不對的。」
陳時中進一步指出，在國外接種，回來如果真的有什麼不良反應，或是不良事件發生，就不會有救濟措施，「藥害救濟若你在國外打的話會有一些爭議，如果（疫苗）都在國內打的話，也是根據與疫苗有沒有關聯，在藥害救濟上會給予救助。」
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