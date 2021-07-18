COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

民眾國外打疫苗難把關　陳時中：朝雙邊認定機制規劃

▲指揮官陳時中回應，的確若民眾在國外接種的資訊難掌握，並不是每個國家都有做詳細記錄，未來會朝雙邊認定的方式規劃。（示意圖／NOWnews資料照）
▲指揮官陳時中回應，的確若民眾在國外接種的資訊難掌握，並不是每個國家都有做詳細記錄，未來會朝雙邊認定的方式規劃。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-18 16:30:59｜2021-07-18 16:49:30

今（18）日爆出有國人在國內外分別接種3個不同廠牌的疫苗引發爭議，就有不少民眾好奇，對於國外接種的資訊，指揮中心該如何把關？對此，指揮中心指揮官陳時中回應，的確國外有困難，並不是每個國家都有做詳細記錄，未來會朝雙邊認定的方式規劃，但陳也強調，「拿自己的身體開玩笑，這樣是不對的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前國內已經施打疫苗的民眾，可以透過健保卡紀錄查核，對於陸續有國人在國外接種，如何避免疫苗重複施打而造成浪費成為問題，陳時中坦言，「國外很難，有些國家有做很好的記錄，甚至要發展成類似疫苗護照或通行證，但是有一些國家就沒有。」台灣未來可能也採用現在國際對於疫苗的一個通行或是疫苗證明，會朝雙邊認定的方式進行，跟相關國家洽談相關作業。

不過，就算資料比較完整，也無法全面掌握，陳時中強調，民眾還是要有有基本觀念，不混打、不多接種，對自己身體的問題，要拿自己的身體開玩笑，這樣是不對的。」

陳時中進一步指出，在國外接種，回來如果真的有什麼不良反應，或是不良事件發生，就不會有救濟措施，「藥害救濟若你在國外打的話會有一些爭議，如果（疫苗）都在國內打的話，也是根據與疫苗有沒有關聯，在藥害救濟上會給予救助。」

▲指揮中心公布，18日有15例新增本土確診病例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布，18日有15例新增本土確診病例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布18日確診者分別在台北市、新北市及桃園市。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布18日確診者分別在台北市、新北市及桃園市。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.22%23.78%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
53.68%46.32%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

78.08%21.92%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.42%43.58%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
26.09%73.91%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.18%62.82%
2021-07-16-2021-07-18
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀