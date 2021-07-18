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「排球甜心」廖苡任居家訓練防變胖　關注東奧為好友加油

▲2021臺北市運動知能系列課程，臺北鯨華「排球甜心」廖苡任參與瑜珈線上課程。（圖／主辦單位提供）
▲2021臺北市運動知能系列課程，臺北鯨華「排球甜心」廖苡任參與瑜珈線上課程。（圖／主辦單位提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-18 16:42:21

企排人氣后臺北鯨華「排球甜心」廖苡任今(4)日在線上和民眾一起居家運動，廖苡任表示除了專業訓練，穿插瑜珈也是相當有益處，東京奧運即將開打，廖苡任也表示會在家收看轉播支持中華健兒，特別關注好友的項目射箭及羽球。

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由臺北市政府體育局主辦的運動知能系列活動及講座至今已邁入第8年，今年以「全民瘋運動 我的美力生活」作為活動標語，規劃女性及親子互動兩大主題課程，並邀請兩位運動員廖苡任和職籃富邦勇士曾祥鈞一同線上居家運動。

廖苡任參與18日基礎瑜珈課程，她表示對職業運動員來說，在專業訓練後，伸展增進柔軟度很重要，且瑜珈是運動也能放鬆，是和自己對話的好時機，「讓我保持清楚的頭腦與思維，組織好球隊的節奏。」

因為疫情關係，廖苡任表示球隊目前規劃居家訓練，也很用心有體能師帶著大家線上運動，也提到「職業運動員很重要的是自律，要求自己不要睡到中午，不要變胖。」

東京奧運將在23日正式開幕，儘管中華女排無緣參賽，但廖苡任表示，之前在國訓待了1周認識不少選手，會關注所有中華隊出賽項目， 並要為2位好友射箭「雷母」雷千瑩以及羽球黃金男雙王齊麟加油。

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