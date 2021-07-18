世衛組新小組調查新冠病毒起源 譚德塞：請中國好好配合
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情大流行造成全球逾1.9億人確診，其中400萬人因病死亡，世界衛生組織（WHO）於今年初派遣專家小組前往疫情最早爆發的中國湖北省武漢市進行調查，初步報告基本排除了病毒自實驗室洩漏的可能性。但隨著美國、澳洲等民主國家多次呼籲中國將低對專家小組的干預、要求WHO進行更詳細的調查，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在近期的會議上表示，需要一個更穩定的架構來調查。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-18 16:52:35
世界衛生組織表示，針對新冠病毒的下一階段調查應包括「在中國實驗室的進一步研究與審核」譚德塞還建議，應該要在武漢市場內外進行更多研究，調查人員要專注優先調查SARS CoV-2（新冠肺炎）傳播情況發生最早的地區。譚德塞還在新聞發佈會上要求中國保持透明、公開，與WHO合作一同調查病毒起源。
早前譚德塞還承認，排除病毒來自實驗室的可能性是「不成熟的言論」。世界衛生組織今年1月派出專家小組至武漢進行調查，3月下旬發佈報告，卻仍未對病毒起源有所結論，但指出「極不可能」（extremely unlikely）來自實驗室。
《法新社》引述內部消息指，世衛組織已經制定了一項評估實驗室安全和生物安全的協議，包括病毒樣本的儲存條件、廢棄物處理準則等評估標準，以確認「病毒是否可能源自實驗室事故」，而中國是唯一被稱為「下階段調查目的地」的國家。
譚德塞表示，世衛將成立一個新的永久性國際新型病原體起源科學諮詢小組（International Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens, SAGO），新小組將在下一階段的病毒溯源調查中扮演重要角色，小組成員將會著根據技術、專長篩選，同時兼顧地區代表性和性別平等。譚德塞強調，查清病毒起源對於防範下次疫情大流行非常關鍵。
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