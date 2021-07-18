邁入智能電動船廠行列　台船辦潛舉式甲板重貨載運輪命名

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GPO集團所訂造系列船中的第4艘，65000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪雲命名及擲瓶儀式，是由台船公司董事長鄭文隆與GPO集團執行長蔡文星共同主持，並由GPO集團營運長蔡雯婷為該輪命名及擲瓶。
台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，今(18)日命名為GPO EMERALD號潛舉式甲板重貨載運輪，為GPO集團所訂造系列船中的第4艘，第1艘GPO Grace號於2018年登上英國皇家造船工程師學會RINA雜誌封面，並於2019年榮獲台灣精品獎的金質獎；第2艘GPO Amethyst號(紫晶號)也於2019年，由國家地理頻道來台灣將其建造過程拍攝成專題節目－「工程大驚奇－終極貨船」，且在數十個國家播放。
鄭文隆說，台船公司的第一代潛舉式甲板重貨載運輪於1999年及2000年完成建造，船名分別為Black Marlin號及Blue Marlin號，在簽約當時是世界上最大型的潛舉式甲板重貨載運輪，目前均隸屬於荷蘭Dockwise公司旗下。載運過的貨物包含自升式鑽井平台、海基X波段雷達、重達6萬噸的石油平台，以及整座天然氣精煉廠等超大型貨物，甚至曾一次載運過18艘江輪，其中最著名的是Blue Marlin號於2000年將在葉門亞丁港內遭蓋達組織以自殺小艇衝撞攻擊而損毀，無法自主航行的美國海軍柯爾號飛彈驅逐艦(USS Cole DDG-67)載回美國本土；也曾將澳洲皇家海軍在建造中的坎培拉級兩棲攻擊艦，從西班牙費羅爾港經由非洲南端好望角運送到澳洲墨爾本，耗時2個半月。
鄭文隆指出，相較於台船公司建造的第一代潛舉式甲板重貨載運輪，第二代的GPO EMERALD號不僅加大尺寸，更將第一代的柴油主機設計改為電力推進，除了減少對環境的影響外，還將第一代船艉後方煙囪兼浮力塔改造為可移動式浮力塔，使得貨物裝載更具彈性。
鄭文隆進一步指出，65000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪，不僅是鑽油平台，從離岸風電的發動機、潛水艇到軍艦，甚至是液化天然氣接收站等大型模組都能輕鬆裝載，並將此輪的電力推進設計和建造經驗導入科技部800總噸海洋研究船「新海研2號」、「新海研3號」和2200總噸海洋研究船「新海研1號」、台船環海風電工程公司斥資75億新台幣打造的全迴旋大型浮吊船「Green Jade」，以及未來將應用於執行海上遇險救難和拖帶任務的海軍新型救難艦，讓台船邁入智能電動船船廠的行列。