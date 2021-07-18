疫苗每劑花多少錢？陳時中翻臉：再問就是居心叵測

指揮中心指揮官陳時中今（18）日在記者會上再次被問到疫苗採購價格，以及未來是否會公布？陳時中卻動怒表示，「已經講過很多次了，大家現在還來問價格，要叫我講價格的，這有一點居心叵測了！」他強調，合約裡都寫得很清楚，價格和進貨時間都是保密的，公開就會讓疫苗進貨受到干擾。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-18 17:27:29｜2021-07-18 17:39:08
指揮中心記者會上有媒體提問，疫苗的採購價格和未來的公布時機，不過陳時中卻一反冷靜常態，語調激動表示，「已經講過很多次了，大家現在還來問價格，要叫我講價格的，這有一點居心叵測了！」
陳時中重申，「我跟大家講過，現在進貨我們最大的困難，所有的合約裡面都寫得清清楚楚，價格這是屬於雙方保密的事項，如果破壞了就會影響到合約有效性跟進貨的時辰，所以也拜託各位，大家現在都是怕進貨受到干擾，也不要因為這樣（公開價格），而讓我們的進貨真正的受到干擾。」
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