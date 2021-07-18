拿著碼表算衛教時間？高市衛生局：很大的誤會

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎則強調，慎重澄清按碼錶一事絕對不是催促現場人員進行衛教，「這是很大的誤會」，根據政院系統建置，要在每個小時內填入容量預估，所以會根據現場狀況調整打法，這些規劃都必須有一些依據與科學量測，計時是其中一個量測標準。
現在大家也在思考，現在疫苗施打年齡層逐漸下降，宇美町式的打法速度是不是太慢，所以許多站點也開始調整成跑站式，這些規劃都是為了讓整個流程更加的順利，讓醫護的效率更加的提升、也讓醫護更加的輕鬆，因此絕對不是如某聯盟所聲稱的不友善計時催促方式。
衛生局長黃志中也說，施打完疫苗之後，高雄市除了有一般的衛教單張之外，也在留觀區和民眾說明，回家需要注意的一些相關事項。那這部分的衛教包括個別或團體都有，並沒有禁止團體衛教，且在7月16日，也再次跟各個執行單位特別提過改行團體衛教，只是在個別場地的限制或者是調整的狀況下，會有因地制宜的狀況。
陳其邁表示，對高雄市來講，疫苗的施打是在現階段防疫工作上最重要的一環，疫苗的施打假如沒有環環相扣，可能就會碰到一些塞車、群聚現象，會持續就整體疫苗施打的動線、流程，怎麼樣能夠讓大家能夠更友善、更輕鬆，會並根據醫護同仁的建議、防疫人員現場的觀察，還有市民朋友的反應，來做滾動式的檢討，不論是醫護或者是防疫人員大家壓力都非常大，真的是謝謝他們，也要拜託所有的市民朋友，碰到他們要記得說聲謝謝。
市府說明後，台灣基進也發出聲明，指出對於查證不力所造成的錯誤示範深感歉意，也向勞累之下，因為資訊有誤而遭責難的公務同仁致歉，未來將以更嚴謹、審慎的態度，面對民眾意見與協助反映；這段期間，因為疫情導致醫護業務加重，施打現場因為認知落差致使溝通上的摩擦確實多有所聞，在此也要對無論電話陳情或是來訊提供改善建議的醫護朋友們說聲：「謝謝你們，辛苦了」。
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