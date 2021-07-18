拿著碼表算衛教時間？高市衛生局：很大的誤會

拿著碼表在旁邊算醫師的衛教時間，衛教太久還會被檢討

18）日的防疫記者會中指出「

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吳欣岱醫師表示，高市府最近為了增加疫苗接種速度，衛生局開始有很多動作，像是拿著碼表在旁邊算醫師的衛教時間

，或許有很多狀況是在部門間協調的過程中出了問題，但接下來還有很長的時間需要醫護配合，請儘速調整，不要讓共體時艱的醫療人員失望；台灣基進也認為「高施打率不應由醫護權益來換」。

▲高雄市衛生局出示群組對話，強調已在7月16日宣達改採團體衛教。（圖／高雄市衛生局提供）

完疫苗之後，高雄市除了有一般的衛教單張之外，也在留觀區和民眾說明，回家需要注意的一些相關事項。那這部分的衛教包括個別或團體都有，並沒有禁止團體衛教，且在7月16日，也再次跟各個執行單位特別提過改行

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▲高雄市長陳其邁拜託市民朋友，碰到醫護記得要跟他們說聲謝謝。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，對高雄市來講，疫苗的施打是在現階段防疫工作上最重要的一環，疫苗的施打假如沒有環環相扣，可能就會碰到一些塞車、群聚現象，會持續就整體疫苗施打的動線、流程，怎麼樣能夠讓大家能夠更友善、更輕鬆，會並根據醫護同仁的建議、防疫人員現場的觀察，還有市民朋友的反應，來做滾動式的檢討，不論是醫護或者是防疫人員大家壓力都非常大，真的是謝謝他們，也要拜託所有的市民朋友，碰到他們要記得說聲謝謝。