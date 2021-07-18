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拿著碼表算衛教時間？高市衛生局：很大的誤會

▲高雄有醫護不滿衛生局人員拿著碼表在旁邊算醫師的衛教時間，衛生局則澄清是「很大的誤會」。（圖／高雄市政府提供，示意圖）
▲高雄有醫護不滿衛生局人員拿著碼表在旁邊算醫師的衛教時間，衛生局則澄清是「很大的誤會」。（圖／高雄市政府提供，示意圖）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-18 17:27:46｜2021-07-18 17:59:48

有高雄醫護向醫事行動聯盟投訴，有衛生局人員拿著碼表在旁邊算醫師的衛教時間，衛教太久還會被檢討，吳欣岱醫師認為，出現混打要怪醫療人員疏失，衛教太久又要被檢討，到底要醫護怎麼辦？如果失了分寸，其實很傷醫療人員的感情，對此高雄市衛生局則在今（18）日的防疫記者會中指出「這是很大的誤會」

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吳欣岱醫師表示，高市府最近為了增加疫苗接種速度，衛生局開始有很多動作，像是拿著碼表在旁邊算醫師的衛教時間、8點開始施打7點就叫醫療人員全副武裝等，或許有很多狀況是在部門間協調的過程中出了問題，但接下來還有很長的時間需要醫護配合，請儘速調整，不要讓共體時艱的醫療人員失望；台灣基進也認為「高施打率不應由醫護權益來換」。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎則強調，慎重澄清按碼錶一事絕對不是催促現場人員進行衛教，「這是很大的誤會」，根據政院系統建置，要在每個小時內填入容量預估，所以會根據現場狀況調整打法，這些規劃都必須有一些依據與科學量測，計時是其中一個量測標準。

現在大家也在思考，現在疫苗施打年齡層逐漸下降，宇美町式的打法速度是不是太慢，所以許多站點也開始調整成跑站式，這些規劃都是為了讓整個流程更加的順利，讓醫護的效率更加的提升、也讓醫護更加的輕鬆，因此絕對不是如某聯盟所聲稱的不友善計時催促方式。

▲高雄市衛生局出示群組對話，強調已在7月16日宣達改採團體衛教。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市衛生局出示群組對話，強調已在7月16日宣達改採團體衛教。（圖／高雄市衛生局提供）
衛生局長黃志中也說，施打完疫苗之後，高雄市除了有一般的衛教單張之外，也在留觀區和民眾說明，回家需要注意的一些相關事項。那這部分的衛教包括個別或團體都有，並沒有禁止團體衛教，且在7月16日，也再次跟各個執行單位特別提過改行團體衛教，只是在個別場地的限制或者是調整的狀況下，會有因地制宜的狀況

▲高雄市長陳其邁拜託市民朋友，碰到醫護記得要跟他們說聲謝謝。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁拜託市民朋友，碰到醫護記得要跟他們說聲謝謝。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁表示，對高雄市來講，疫苗的施打是在現階段防疫工作上最重要的一環，疫苗的施打假如沒有環環相扣，可能就會碰到一些塞車、群聚現象，會持續就整體疫苗施打的動線、流程，怎麼樣能夠讓大家能夠更友善、更輕鬆，會並根據醫護同仁的建議、防疫人員現場的觀察，還有市民朋友的反應，來做滾動式的檢討，不論是醫護或者是防疫人員大家壓力都非常大，真的是謝謝他們，也要拜託所有的市民朋友，碰到他們要記得說聲謝謝。

市府說明後，台灣基進也發出聲明，指出對於查證不力所造成的錯誤示範深感歉意，也向勞累之下，因為資訊有誤而遭責難的公務同仁致歉，未來將以更嚴謹、審慎的態度，面對民眾意見與協助反映；這段期間，因為疫情導致醫護業務加重，施打現場因為認知落差致使溝通上的摩擦確實多有所聞，在此也要對無論電話陳情或是來訊提供改善建議的醫護朋友們說聲：「謝謝你們，辛苦了」。

▲指揮中心公布，18日有15例新增本土確診病例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布，18日有15例新增本土確診病例。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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