COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

陳政聞捲入屏東群聚　陳其邁：若涉政府官員應嚴懲不貸

▲行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞捲入屏東飯店群聚案，高雄市長陳其邁認為「應釐清是否違反傳染病防治法，假如涉及到政府官員『應嚴懲不貸』，這個是我的立場」。（圖／高雄市政府提供）
▲行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞捲入屏東飯店群聚案，高雄市長陳其邁認為「應釐清是否違反傳染病防治法，假如涉及到政府官員『應嚴懲不貸』，這個是我的立場」。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-18 17:52:42

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞捲入群聚案，遭爆在屏東違反規定群聚於飯店餐廳吃火鍋，全案屏東縣政府正調查中，高雄市長陳其邁今（18）日表示，屏東縣府將追查是否違反傳染病防治法，假如涉及到政府官員「應嚴懲不貸」、「這個是我的立場」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
屏東縣政府日前接獲檢舉，指出在屏東縣牡丹鄉「牡丹灣villa」在7月13日晚間有10多人在不顧三級防疫規定，在飯店餐廳群聚吃火鍋，更有媒體爆出，其中一人就是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞

行政院發言人羅秉成則表示，行政院南部聯合服務中心陳政聞執行長已將此事向政院報告，表示他當天僅與家人到當地住宿，並未參與晚上的餐會，並未違反相關防疫規定，但政院仍會待屏東縣政府了解實情後再決定處理方式。

高雄市長陳其邁在防疫記者會上被問到此事，陳其邁說，事發地點在屏東縣，所以事實認定是由屏東縣政府來釐清調查，也希望屏東縣政府盡速調查事實真相，「是否違反傳染病防治法，假如涉及到政府官員『應嚴懲不貸』，這個是我的立場」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.22%23.78%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
53.68%46.32%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

78.08%21.92%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.42%43.58%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
26.09%73.91%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.18%62.82%
2021-07-16-2021-07-18
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀