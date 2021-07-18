陳政聞捲入屏東群聚 陳其邁：若涉政府官員應嚴懲不貸
行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞捲入群聚案，遭爆在屏東違反規定群聚於飯店餐廳吃火鍋，全案屏東縣政府正調查中，高雄市長陳其邁今（18）日表示，屏東縣府將追查是否違反傳染病防治法，假如涉及到政府官員「應嚴懲不貸」、「這個是我的立場」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-18 17:52:42
屏東縣政府日前接獲檢舉，指出在屏東縣牡丹鄉「牡丹灣villa」在7月13日晚間有10多人在不顧三級防疫規定，在飯店餐廳群聚吃火鍋，更有媒體爆出，其中一人就是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。
行政院發言人羅秉成則表示，行政院南部聯合服務中心陳政聞執行長已將此事向政院報告，表示他當天僅與家人到當地住宿，並未參與晚上的餐會，並未違反相關防疫規定，但政院仍會待屏東縣政府了解實情後再決定處理方式。
高雄市長陳其邁在防疫記者會上被問到此事，陳其邁說，事發地點在屏東縣，所以事實認定是由屏東縣政府來釐清調查，也希望屏東縣政府盡速調查事實真相，「是否違反傳染病防治法，假如涉及到政府官員『應嚴懲不貸』，這個是我的立場」。
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