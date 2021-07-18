比利時嚴重水災　地方市長：彷佛是世界末日

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晚訊報訪問一位脫離困境的婦女表示，洪水上升的實在太快了，她和家人被困在樓上32小時沒有進食，後來消防人員前來協助，終於在樓上窗戶外乘船撤離，並表示家人非常幸運，因附近有人不幸死亡還有許多人失蹤。
另法蘭德斯廣播電視台（Vrt news）7月17日報導，位於列日（Liège）省的修德方登（Chaudfontaine）是這次受水災嚴重影響的城市之一，昨日水位開始下降後市民已經開始打掃清潔。而該市市長巴克雷恩（Daniel Bacquelaine）受訪時表示，眼前彷是世界末日畫面，受到的破壞相當巨大，道路不復存在，原本的路面堆積泡水車及樹木等各種雜物殘骸，恐需一段長時間才能復原。
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）7月17日也前往受創嚴重的那慕爾省（Namur）慰問受災戶，她表示對失去家園的人感到心痛，因為這是他們一生的積蓄，但強調歐盟與大家同心會協助重建。
比利時總理德克魯（Alexander De Croo）7月16日表示這次可能是比利時有史以來最嚴重的水災，並宣布7月20日為全國哀悼日，向不幸罹難者致哀。
除比利時外，鄰國包括德國、荷蘭及盧森堡也出現水災，其中德國災情最嚴重，罹難人數約150人。
世界氣象組織（World MeteorologicalOrganization，WMO）指出，這次西歐國家在2天內降下相當於2個月的雨量，造成嚴重災情。德國萊比錫大學（Leipzig University）理論氣象學教授奎斯（Johannes Quaas）則說地球平均氣溫升高，目前大約比工業化前氣溫攀升攝氏1.2度，以致強降雨更有可能發生。（編輯：高照芬）1100718