日本東京連5天新增逾千例　北海道連兩天逾百例

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週日新增確診病例數通常相對其他日子來得少，東京都上次週日出現新增逾千例，是在第4波疫情時的5月9日，距今已逾兩個月。
東京都至今累計病例數18萬9116例，重症患者數較昨天減少1人，總數58人。
同屬首都圈的神奈川縣今天新增460例確診病例，連續4天單日新增逾400例，至今累計病例數7萬3112例，包括976例死亡病例。
首都圈的千葉縣今天新增254例確診病例，較上週日增加71例，連續5天單日新增逾200例，至今累計病例數4萬3559例；同為首都圈成員的埼玉縣今天新增287例確診病例，至今累計病例數4萬9679例。
7月11日剛解除「防止蔓延等重點措施」的北海道，今天新增107例確診病例，其中83例集中在東奧馬拉松及競走項目舉辦地札幌市；北海道連續兩天單日新增逾百例，顯示感染再度擴大。
北海道至今累計病例數4萬2386例，包括1417例死亡病例。
目前實施「防止蔓延等重點措施」的大阪府今天新增262例確診病例，較上週日增加96例，至今累計病例數10萬6746例，包括2708例死亡病例。
鄰近大阪府的京都府今天新增51例確診病例，較上週日增加24人，連續兩天超過50例，至今累計病例數1萬7069例。
跟東京都同樣被發布「緊急事態宣言」的沖繩縣，今天新增70例確診病例，較上週日大幅增加40例，也是連續6天高於上週同日，至今累計病例數2萬1812例。
根據NHK自行統計，截至今天晚間6時30分止，日本全境共新增3103例確診病例，連續5天單日新增逾3000例。
日本境內包括邊境檢疫及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數84萬2211例，包括1萬5062例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100718