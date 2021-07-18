遭爆屏東群聚吃鍋　政院南部聯合服務中心執行長辭官

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆13日晚間，於屏東縣一間飯店內群聚喝酒、吃火鍋；陳政聞雖然向政院表示，當天僅和家人在飯店留宿，有脫口罩但未參與聚餐，不過仍在今（18）日晚間火速道歉、辭官。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-18 18:59:19｜2021-07-18 18:59:41
屏東縣政府表示，陳政聞是否違反防疫規定仍在調查當中，行政院也表示會等了解實情後再決定處理方式。不過，陳政聞在今日晚間透過聲明表示，這次事件他個人認為已牽連執政團隊，為避免給帶來後續防疫政策推動的紛擾，即日起，辭去政院南部聯合服務中心執行長職務，不與人口實，盼社會能聚焦在防疫事宜，早日度過疫情難關。
陳政聞也解釋，自本土疫情爆發以來，他一直在職務上協助、推動防疫及紓困工作。日前微解封後，考慮家中年幼子女已近兩個月一直悶在家中，所以安排在微解封當日到屏東旭海一帶做單純家庭旅行，但全家都謹守中央流行疫情指揮中心（CDC）所有防疫規範，絕無參與任何違反防疫規範的群聚餐敘，對事件造成社會爭議，他深感抱歉。
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