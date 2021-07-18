41歲零贅肉！連靜雯辣曬健身照　魔鬼肌肉現形

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連靜雯表示，在疫情期間，自己完全沒有茫然、不知道該怎麼辦的感覺。從宣布三級警戒在家自主防疫開始，她立刻快速的轉變思維，將所有的會議、溝通、分享會，都改成線上的方式，也不斷的學習ZOOM、GOOGLE MEET、雲端等各種方便又快速的功能，還可以邊講課邊線上投放投影片，「真的沒有學不會，只是想不想用心去學而已」。以前拍戲時只使用手機的她，現在可以開一台電腦、一台ipad、兩台手機一起線上講課，就連講課內容、投影片也都是自己獨立完成，自己拍的影片，後製音樂、特效、字幕、調光全都難不倒她。
在疫情期間，連靜雯更是獨自手包50份小禮物、手寫卡片送給粉絲，雖然這些繁瑣的工作都可以請助理代勞，但連靜雯說「能自己做我就練習自己做」。若是真的搞不定需要幫忙時，她也不會當伸手牌請別人做好給她，常常打給經紀人第一句話就是「你可以教我那個excel怎麼用嗎？」、「那個表單我要從哪邊去看？」，也因為連靜雯好學的精神，讓團隊們也都不敢鬆懈。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。