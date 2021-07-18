澳洲疫情升溫後祭出嚴格規範　確診人數微幅下降

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澳洲6月開始爆發傳染力強的Delta病毒疫情，導致人口最多的城市雪梨及整個維多利亞州（Victoria）實施禁足令，相當於全國2500萬人口的約一半都必須待在家中。
以雪梨為首府的澳洲新南威爾斯州（New SouthWales）通報昨天新增105例確診，較前天的111例略降；維多利亞州則是從前天的19例降為昨天的16例。
新南威爾斯州也再增加1名死亡病例，使得澳洲今年以來累計染疫病歿人數增至4人，疫情爆發以來全國累計死亡病例則達到914例。
新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（GladysBerejiklian）在電視記者會上表示：「同心協力，我們就能看見數字下降，我們也正傾盡資源和努力讓它成真。」
「我們尤其希望確保能盡快讓家庭生活跟商家運作恢復正常，因此我們會在未來2週盡一切努力。」
貝雷吉克利安昨天對有500萬人口的雪梨加強防疫限制措施，包括停止所有建築和房產維修工程，以及禁止疫情最嚴重的郊區約60萬居民離開住家附近去上班。
澳洲當局特別關切在社區內移動的先前未知感染人數，今天是27人，與過去幾天差不多。貝雷吉克利安表示，在目標本月30日解除禁令之前，這個數字似乎不太可能降至接近0。
她補充說，由於通報的數據會有落後情況，這個數字很可能會在5天後開始下降，因此她不排除進一步改變限制規定。
隔鄰有700萬人口的維多利亞州實施5天封城，預計20日解除。當局表示，16名新增病例都與已知的傳染鏈有關。
澳洲政府因疫苗施打進度緩慢而面臨壓力，一些專家歸咎於監管當局改變阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的使用指引，以及輝瑞（Pfizer）疫苗的供應量有限。
澳洲2500萬人口中，僅略多於10%的民眾完整接種疫苗，與英美等高覆蓋率國家相距甚遠。（譯者：曾婷瑄/核稿：張正芊）1100718