COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

花80億買「第三劑」疫苗？柯文哲嘆：台北市終於要舉債

▲台北市長柯文哲17日下午接受電視媒體專訪時，於會議中透露北市府可能會舉債，為台北市民購買「第三劑」疫苗。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲17日下午接受電視媒體專訪時，於會議中透露北市府可能會舉債，為台北市民購買「第三劑」疫苗。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-18 22:25:36

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，不過最有效阻卻疫情的疫苗，台灣至今仍舊相當缺乏。台北市長柯文哲日前在接受電視節目專訪時，被從旁側拍市府內部會議內容，包含副市長黃珊珊、蔡炳坤以及發言人團隊一同開會，討論的則是在鴻海及台積電相繼與國外疫苗廠商簽署購買合約後，未來台北市政府是否考慮要透過舉債的方式，購買第三劑疫苗供台北市民施打？只見柯文哲在會議上感嘆「終於台北市要舉債了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃珊珊在會議中率先表示，即使要舉債也要幫市民買疫苗，「市長你還了500億，不會有市民罵你舉債80億。」黃珊珊說，雖然買不買得到疫苗還不知道，但身為首都的態度要先展現出來。不過柯文哲卻並未如同黃珊珊般肯定，似乎對於舉債買疫苗一事還在猶豫不決，僅表示若北市真的要向外購買供台北市民施打的第三劑疫苗，原則上要購入mRNA疫苗，「因為買第三劑最重要的理由，是要對付變種病毒。」

不過隨後柯文哲在接受節目主持人專訪時，則表示「不用疫苗也能打贏這場防疫戰爭，但重點是民眾要嗎？」柯文哲強調，台灣現階段疫苗相當缺乏的情況下，只要持續將R值（再生數Reproductive number）壓在1以下，歷經長期消耗戰以後，最後傳染鏈還是會一個一個斷掉，也能打贏這場防疫戰爭。但問題在於要持續維持警戒，「台灣的民眾真的會想要這樣嗎？」

關於北市考慮舉債買疫苗部分，台北市政府發言人陳智菡補充，台北市副市長黃珊珊在影片中提及的80億元，有40億元為紓困，買疫苗部分算在另外40億元內，並以人口數進行計算，不過目前僅是審慎考慮階段，還在做討論當中。

▲指揮中心公布18日確診者分別在台北市、新北市及桃園市。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布18日確診者分別在台北市、新北市及桃園市。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
77.25%22.75%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
55.47%44.53%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

81.44%18.56%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.48%43.52%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
25.97%74.03%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
36.65%63.35%
2021-07-16-2021-07-18
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀