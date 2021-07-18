花80億買「第三劑」疫苗？柯文哲嘆：台北市終於要舉債

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，不過最有效阻卻疫情的疫苗，台灣至今仍舊相當缺乏。台北市長柯文哲日前在接受電視節目專訪時，被從旁側拍市府內部會議內容，包含副市長黃珊珊、蔡炳坤以及發言人團隊一同開會，討論的則是在鴻海及台積電相繼與國外疫苗廠商簽署購買合約後，未來台北市政府是否考慮要透過舉債的方式，購買第三劑疫苗供台北市民施打？只見柯文哲在會議上感嘆「終於台北市要舉債了。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

黃珊珊在會議中率先表示，即使要舉債也要幫市民買疫苗，「市長你還了500億，不會有市民罵你舉債80億。」黃珊珊說，雖然買不買得到疫苗還不知道，但身為首都的態度要先展現出來。不過柯文哲卻並未如同黃珊珊般肯定，似乎對於舉債買疫苗一事還在猶豫不決，僅表示若北市真的要向外購買供台北市民施打的第三劑疫苗，原則上要購入mRNA疫苗，「因為買第三劑最重要的理由，是要對付變種病毒。」





不過隨後柯文哲在接受節目主持人專訪時，則表示「不用疫苗也能打贏這場防疫戰爭，但重點是民眾要嗎？」柯文哲強調，台灣現階段疫苗相當缺乏的情況下，只要持續將R值（再生數Reproductive number）壓在1以下，歷經長期消耗戰以後，最後傳染鏈還是會一個一個斷掉，也能打贏這場防疫戰爭。但問題在於要持續維持警戒，「台灣的民眾真的會想要這樣嗎？」





關於北市考慮舉債買疫苗部分，台北市政府發言人陳智菡補充，台北市副市長黃珊珊在影片中提及的80億元，有40億元為紓困，買疫苗部分算在另外40億元內，並以人口數進行計算，不過目前僅是審慎考慮階段，還在做討論當中。



