烟花颱風將撲台？專家曝「70％誤差圈」 3關鍵路徑秒變
今年第六號颱風烟花形成，由於各國預測路徑不大相同，因此該颱風會不會直撲台灣而來引發民眾關心。對此，天氣風險公司在粉專解釋「目前烟花颱風的路徑還有大幅調整的空間」，一切端看未來幾天的3個關鍵，才能確定颱風是否會直接侵台。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 06:30:40
天氣風險公司指出，氣象局、各國的預報路徑將烟花颱風的路徑指向台灣，讓大家都嚇了一跳，但氣象局路徑預報有標示這是「70%誤差圈」，代表預報路徑有大幅度的調整空間；烟花颱風和目前位於南海的99W熱帶低壓，都在一個大型的「季風低壓帶」中，彼此互相分享西南季風源源不絕的水氣，也可能牽引彼此。
天氣風險公司提到，在烟花颱風的這局中，太平洋高壓不是主要的玩家，而是要看幾個關鍵，包括「99W熱帶低壓能否發展？如果發展得起來，兩個系統相互牽引的作用會明顯」、「烟花颱風和99W能靠的多近？」以及「最重要的，整個超大季風低壓，氣象模式能否準確掌握？準確掌握大的系統，才能對中型的颱風系統預報準確」。
天氣風險公司說，以上的每一個關鍵，目前各家數值模式也是每天都在變，因此民眾現在也不需要擔心「颱風會不會來的問題」，颱風往北、或接近台灣的關鍵點，是在週二來到琉球東方海面時，上面三個問題是否更為明朗，這會導致完全不一樣的路徑。（編輯：張嘉哲）