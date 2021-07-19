奧運／八村壘、渡邊雄太合轟37分　日本爆冷熱身賽勝法國

作為東京奧運地主隊，日本男籃也希望在這一屆賽事能取得好成績，而他們也的確在熱身賽打出了讓人驚豔的內容，昨日以81:75擊敗法國隊，球隊兩大NBA球員八村壘及渡邊雄太合計攻下37分。

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近十年日本籃球實力快速提升，而在世界最高籃球殿堂NBA當中，他們也有兩位球員已經站穩腳步。八村壘被巫師選中之後，成為不動先發，今年已經隨隊打進季後賽；而渡邊則是憑藉自身努力，得到暴龍給出的正式合約。

在這一場面對強敵的比賽中，兩人挺身而出帶領球隊取勝，八村壘砍下19分7籃板2助攻，而渡邊雄太則是貢獻了18分9籃板2助攻，上半場日本一度領先來到16分，最終也順利贏球。

在世界盃表現出色的法國隊，這一場球隊中的三位NBA先發等級的球員表現也不錯，Evan Fournier得到16分4助攻，Rudy Gobert斬獲11分8籃板3助攻，而Nicolas Batum則是攻下10分6籃板5助攻的全能數據。

談到這場勝利，八村壘受訪時表示「我們上半場打得很好，但是下半場節奏有點亂了。是我的隊友們站了出來，讓我們贏下了比賽。」