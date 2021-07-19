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洪水重創德國！梅克爾沉痛視察　熱門接班人嘻笑被罵翻

▲即將卸任的德國總理梅克爾，18日前往洪水災區視察。（圖／美聯社／達志影像）
▲即將卸任的德國總理梅克爾，18日前往洪水災區視察。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-19 07:35:21｜2021-07-19 07:52:42

歐洲西部近日遭逢重大水患，其中又以德國災情最嚴重，即將卸任的德國總理梅克爾18日前往災區視察，直言災情狀況十分嚇人，言語難以盡述，並承諾政府將提供災區經濟援助。然而，被視為總理熱門接班人選的基督教民主黨(CDU)黨魁拉謝特(Armin Laschet)，卻因勘災時被捕捉到嘻笑的畫面，引發批評與爭議，讓他嚇得趕緊出面道歉。

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綜合外媒報導，梅克爾18日在萊因蘭-普法爾茨邦(Rhineland-Palatinate)首長的陪同下，前往災情嚴重的舒爾德村(Schuld)視察，慰問救援人員和災民，看到眼前滿目瘡痍的景象，梅克爾坦言，這次洪災規模超出預期，十分驚人，而且幾乎沒有適當的用詞，足以描述洪災帶來的破壞和影響有多大。

除了視察，務實的梅克爾也承諾，政府將於下週提出災區援助計劃，並呼籲未受到影響的德國國民，盡可能協助災區民眾；同時梅克爾亦強調，德國是一個強大的國家，未來會更重視氣候變遷帶來的威脅並做應變，確保德國能在這場戰鬥中保持領先。

相較於梅克爾的穩重，被視為梅克爾熱門接班人選、同時也身兼北萊茵-威斯伐倫邦總理的拉謝特，卻在17日陪同德國總統史坦邁爾(Frank-Walter Steinmeier)，前去該邦的埃爾夫特施塔特(Erftstadt)勘災時惹出爭議。

據悉，在史坦邁爾視察完災區、發表談話時，拉謝特被當地媒體拍到與同行者站在後方，有說有笑，嘻皮笑臉的樣子讓不少國民看了相當不悅，痛斥他身為政要態度惡劣，對災民也非常失禮。

意識到自己的言行失當，拉謝特18日緊急在推特上致歉，強調自己不應在總統發表談話時做出那種舉動，造成外界觀感不佳，對災民和國民都感到十分抱歉。

▲拉謝特已對自己在勘災時的不當舉止致歉。（圖／翻攝自推特）
▲拉謝特已對自己在勘災時的不當舉止致歉。（圖／翻攝自推特）
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