電鍋煮菜少「1步驟」！他開蓋愣住：有錯嗎　行家揭真相

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貼文一出，網友紛紛回應「你把外鍋當內鍋用？我的天」、「你真的會洗到崩潰」、「你的內鍋勒....要先放內鍋吧」、「要放內鍋，直接煮可能會吃到鋁鉛之類的」、「夭壽勒，你這個是鋁內鍋欸，不鏽鋼的內鍋才能這樣用....」、「不鏽鋼就能這樣用，但你這是鋁的吧...」、「可以這樣用沒錯，但如果是鋁製的內鍋還是放外鍋再煮比較好」、「洗不乾淨就會沈澱在內鍋，下次再煮就很髒了，不健康」。
而也有網友專業表示「其實電鍋內鍋是真的可以直接煮東西沒錯，上網查一圈，可以發現有廚師也教過電鍋內鍋炒泡麵、煎牛排、炒米粉等等，但是通常這些電鍋都是不鏽鋼的會比較好，其主要一點是很多人家中電鍋已經用了好久，內層雜質都剝落了，如果還這樣吃肯定不健康，且就算電鍋是全新的，用內鍋煮菜也非常難清潔，甚至因為水進入電源連接處，導致電鍋壞掉，都有可能，因此還是建議電鍋要加入內鍋煮。」
事實上，在台灣市售的一般電子鍋，有許多都是以鋁製造，然後在表面塗上塑化原料為主的「不沾黏化學塗層(PTFE)」，以隔絕食材與鋁的直接接觸，而雖然鋁和化學塗層要達到300度以上高溫才會釋放毒性，但若是家中電鍋其實早就非常老舊，鍋子的內裡受損掉漆，一經加熱，釋放出來的物質恐怕沒有大家想像的這麼簡單！其中，在化學塗層中常常加入鐵氟龍的「全氟有機酸(PFOA)」，就在2006年曾被美國證實有毒，對人類有潛在的致癌作用，且在生物體內至少有四年的半生存在期，民眾可要特別注意！(編輯：張嘉哲)