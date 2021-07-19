影／反政府民怨未消又遇疫情　曼谷爆激烈警民衝突

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雖然由於疫情，泰國已禁止在全國舉辦5人以上的公眾集會，但18日仍有示威者不顧防疫限制，怒上街頭，要求總理帕拉育下台，並抗議防疫政策有缺失，甚至有民眾帶著沾染紅色液體、象徵染血的假屍袋，痛斥政府草菅人命。
示威團體向泰國政府提出3大訴求，包括要帕拉育無條件辭職、減少軍事預算，以及把信使核糖核酸(mRNA)疫苗作為主要新冠疫苗。對此泰國政府則出動至少2千名警力戒備，動用水炮、催淚彈與橡皮子彈，與示威民眾爆發肢體衝突。
據外媒引述泰國警方聲稱，一些抗議者在過程中襲警，造成8名警員和1名記者受傷，但並未交代示威者受傷人數，只說有13人被捕。
泰國從2020年初就陸續發生一連串反對政府和總理的示威活動，並於2020年7月18日，在曼谷民主紀念碑爆發了一場自2014年政變以來最大的示威，至今已出現多波民主示威浪潮。
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