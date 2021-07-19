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影／反政府民怨未消又遇疫情　曼谷爆激烈警民衝突

▲由於反政府餘怒未消，加上疫情失控，泰國曼谷街頭18日又爆發大規模警民衝突。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於反政府餘怒未消，加上疫情失控，泰國曼谷街頭18日又爆發大規模警民衝突。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-19 08:56:38｜2021-07-19 10:52:24

亞洲多國疫情升溫，泰國也在4月中旬爆發第3波疫情，至今仍未獲得控制，從每天新增千例到超過萬例，讓民眾對政府的憤怒越來越深。18日反政府示威滿1年之際，上千名民眾現身曼谷街頭，抗議政府抗疫不力，同時要求總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)下台，而警察則發射催淚彈及水炮驅趕示威民眾，場面十分火爆。

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綜合外媒報導，第3波疫情來勢洶洶，而這波疫情的爆發點指向曼谷知名高級夜店區，以高消費出名，是許多有錢有勢的名人愛去的地方，也讓泰國民眾對權勢階層的不滿更深一層。泰國18日通報新增1萬1397例確診，連續3天刷新單日新增確診記錄，全國累計已有超過40萬人感染。

雖然由於疫情，泰國已禁止在全國舉辦5人以上的公眾集會，但18日仍有示威者不顧防疫限制，怒上街頭，要求總理帕拉育下台，並抗議防疫政策有缺失，甚至有民眾帶著沾染紅色液體、象徵染血的假屍袋，痛斥政府草菅人命。

示威團體向泰國政府提出3大訴求，包括要帕拉育無條件辭職、減少軍事預算，以及把信使核糖核酸(mRNA)疫苗作為主要新冠疫苗。對此泰國政府則出動至少2千名警力戒備，動用水炮、催淚彈與橡皮子彈，與示威民眾爆發肢體衝突。

據外媒引述泰國警方聲稱，一些抗議者在過程中襲警，造成8名警員和1名記者受傷，但並未交代示威者受傷人數，只說有13人被捕。

泰國從2020年初就陸續發生一連串反對政府和總理的示威活動，並於2020年7月18日，在曼谷民主紀念碑爆發了一場自2014年政變以來最大的示威，至今已出現多波民主示威浪潮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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