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嗆陳時中！趙少康：不公布疫苗價格是誰居心叵測？

▲中廣董事長趙少康抨擊陳時中，陳時中不是國文程度太差，不知道居心叵測的意思，要不然就是他自己居心叵測，不肯公佈購買疫苗的價格。（圖／記者陳明安攝，2021.03.24）
▲中廣董事長趙少康抨擊陳時中，陳時中不是國文程度太差，不知道居心叵測的意思，要不然就是他自己居心叵測，不肯公佈購買疫苗的價格。（圖／記者陳明安攝，2021.03.24）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-19 09:53:25｜2021-07-19 09:54:02

指揮中心指揮官陳時中18日在記者會上再度被問到疫苗採購價格，罕見動怒強調，疫苗價格有簽約要保密，「叫我講價格有一點居心叵測了」。對此，中廣董事長趙少康抨擊陳時中，陳時中不是國文程度太差，不知道居心叵測的意思，要不然就是他自己居心叵測，不肯公佈購買疫苗的價格。

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趙少康指出，我國採購疫苗截至6月底，帳面上共花新台幣67億，但實際上目前只花10億元購買國際疫苗 ，其餘的57億花在什麼地方，引人好奇。陳時中居然說「到現在還要我講疫苗價格的，是居心叵測」

趙少康表示，到底誰居心叵測？陳時中要不然就是國文程度太差，不知道居心叵測的意思，要不然就是他自己居心叵測，不肯公佈購買疫苗的價格。買疫苗絕對不是軍事機密，就算是機密的軍事採購預算，也不能密而不宣，立委都知道價格，只是不能公開罷了，如今疫苗價格竟然比軍機、軍艦價格還更機密，豈不怪哉？

趙少康說，依照美國華盛頓郵報報導，輝瑞BNT一劑賣美國19.5美元、賣歐盟14.76美元，莫德納一劑賣美國15美元、賣歐盟18美元，嬌生一劑賣美國10美元、賣歐盟8.5美元，AZ一劑賣美國4美元、賣歐盟2.19美元、賣印度2.72美元、賣給非洲聯盟及Covax3美元、賣給孟加拉及美國4美元、給菲律賓5美元、給南非及沙烏地阿拉伯5.25美元。

趙少康直言，這些價格都是公開的，沒有誰要害誰，也沒有誰居心叵測，想幹掉誰的問題。只有到了台灣，就變得非常陰謀論，非常居心叵測。台灣人民只不過想知道， 為什麼我國買的疫苗老是不來 ，為什麼老要靠美國、日本，甚至立陶宛、斯洛伐克捐疫苗？政府是捨不得花錢，還是花的比別國少？買的比別國便宜，所以人家不想賣，出貨比別國慢？ 這些不是納稅人應該知道的嗎？

趙少康更質疑，為什麼鴻海、台積電向德國原廠買BNT一劑31美元都可以公開？為什麼他們公開價格不影響疫苗採購， 政府公開就會影響採購？到底我國政府的疫苗採購有什麼不可吿人之事？有什麼隱情，有什麼貓膩？你越不說、越搞神秘，人民越好奇、越想知道到底是誰居心叵測？公開透明疫苗價格很難嗎？納稅人有資格知道真相。

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