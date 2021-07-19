嗆陳時中！趙少康：不公布疫苗價格是誰居心叵測？

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依照美國華盛頓郵報報導，輝瑞BNT一劑賣美國19.5美元、賣歐盟14.76美元，莫德納一劑賣美國15美元、賣歐盟18美元，嬌生一劑賣美國10美元、賣歐盟8.5美元，AZ一劑賣美國4美元、賣歐盟2.19美元、賣印度2.72美元、賣給非洲聯盟及Covax3美元、賣給孟加拉及美國4美元、給菲律賓5美元、給南非及沙烏地阿拉伯5.25美元。

這些價格都是公開的，沒有誰要害誰，也沒有誰居心叵測，想幹掉誰的問題。只有到了台灣，就變得非常陰謀論，非常居心叵測。

台灣人民只不過想知道， 為什麼我國買的疫苗老是不來 ，為什麼老要靠美國、日本，甚至立陶宛、斯洛伐克捐疫苗？政府是捨不得花錢，還是花的比別國少？買的比別國便宜，所以人家不想賣，出貨比別國慢？ 這些不是納稅人應該知道的嗎？

為什麼鴻海、台積電向德國原廠買BNT一劑31美元都可以公開？

為什麼他們公開價格不影響疫苗採購， 政府公開就會影響採購？到底我國政府的疫苗採購有什麼不可吿人之事？有什麼隱情，有什麼貓膩？你越不說、越搞神秘，人民越好奇、越想知道到底是誰居心叵測？公開透明疫苗價格很難嗎？納稅人有資格知道真相。