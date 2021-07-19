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新北動保處協助確診者安置共居寵物　赫見23歲貓瑞

▲23歲的貓（咪咪）在貓界已是非常高齡，鮮少有這麼長壽，是貓瑞等級。（圖／新北市政府動保處提供）
▲23歲的貓（咪咪）在貓界已是非常高齡，鮮少有這麼長壽，是貓瑞等級。（圖／新北市政府動保處提供）

記者陳志仁/綜合報導

2021-07-19 10:28:25

新北市政府動保處在疫情的期間至今，已協助確診者安置63隻的共居寵物；最特別的是，協助安置一隻23歲的貓（咪咪），但飼主病情惡化過世，咪咪等不到飼主帶牠回家，終日心情鬱鬱寡歡，動保處獸醫師每日密集監測身體狀況，確保健康無虞後，順利交還給親屬。

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寵物旅館業者鄭老闆指出，23歲咪咪在貓界已是非常高齡，鮮少有這麼長壽，是貓瑞等級；咪咪在旅館時，食慾一直很不好，吃得很少、精神狀況也很差，很擔心咪咪狀況，深怕有閃失，因此隨時和動保處聯繫，期間卻一直聯繫不上飼主，直到飼主女兒主動聯繫動保處，才得知咪咪主人病情惡化過世。

飼主女兒表示，母親生前最寵愛咪咪、將牠照顧得很好，由於事發突然不知道咪咪被安置在哪裡，一直很納悶咪咪怎不見了，直到母親託夢告知咪咪已被安置，隔天致電動保處，才得知咪咪在寵物旅館；旅館業者鄭老闆向飼主女兒說，咪咪進入旅館後食慾精神一直都不好。

飼主女兒請店家跟咪咪說，「大姐姐要來接你回家囉!要乖乖吃飯喔！」咪咪似乎聽得懂、也感受即將可以回家，開始恢復正常食量、精神也很不錯，吃飽會四處走動活動一下；為確保寵物的狀況，動保處獸醫師隨時以視訊或現場檢診的方式，確認健康狀況，順利讓親人帶回家。

動保處長楊淑方呼籲飼主，倘若確診隔離治療，家中毛寶貝如能由親友照料較佳，因為能避免毛寶貝到新環境產生焦慮及緊迫，而影響毛寶貝健康；此外，疫情期間，動保處至今協助確診者包括醫療諮詢、安置媒合接送等相關的案件1021件，其中安置40隻犬、17隻貓、3隻鳥、3隻鼠的共居寵物。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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