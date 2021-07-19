新北動保處協助確診者安置共居寵物　赫見23歲貓瑞

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飼主女兒表示，母親生前最寵愛咪咪、將牠照顧得很好，由於事發突然不知道咪咪被安置在哪裡，一直很納悶咪咪怎不見了，直到母親託夢告知咪咪已被安置，隔天致電動保處，才得知咪咪在寵物旅館；旅館業者鄭老闆向飼主女兒說，咪咪進入旅館後食慾精神一直都不好。
飼主女兒請店家跟咪咪說，「大姐姐要來接你回家囉!要乖乖吃飯喔！」咪咪似乎聽得懂、也感受即將可以回家，開始恢復正常食量、精神也很不錯，吃飽會四處走動活動一下；為確保寵物的狀況，動保處獸醫師隨時以視訊或現場檢診的方式，確認健康狀況，順利讓親人帶回家。
動保處長楊淑方呼籲飼主，倘若確診隔離治療，家中毛寶貝如能由親友照料較佳，因為能避免毛寶貝到新環境產生焦慮及緊迫，而影響毛寶貝健康；此外，疫情期間，動保處至今協助確診者包括醫療諮詢、安置媒合接送等相關的案件1021件，其中安置40隻犬、17隻貓、3隻鳥、3隻鼠的共居寵物。
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