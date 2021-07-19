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英國今日全面解封！夜店酒吧爆滿　專家憂：催生超級變種

▲英國衛生專家警告，貿然全面解封只會讓疫情更加嚴峻，且夜店主要客群（18至25歲）目前尚未完成疫苗接種，可能成為下波疫情的「防疫破口」。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國衛生專家警告，貿然全面解封只會讓疫情更加嚴峻，且夜店主要客群（18至25歲）目前尚未完成疫苗接種，可能成為下波疫情的「防疫破口」。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-19 10:31:48

英國政府於當地時間週一（19）凌晨宣布「全面開放」，解除有關新冠肺炎（COVID-19）疫情防治的相關限制。然而受到傳播能力更強的Delta變種病毒影響，英國週末通報新增5.4萬確診例，創下近半年來新高，加上現為夏季旅遊旺季，不少專家擔憂，貿然解封可能會導致確診者如火箭般暴增；雖然確診人數明顯增加，英國公衛署（PHE）仍強調，疫苗能夠有效預防重症、住院率。

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《美聯社》報導，英國將7月19日英格蘭全面解封稱為「自由日」（Freedom Day），但威爾士（Wales）、蘇格蘭（Scotland）和北愛爾蘭（Northern Ireland）態度謹慎，仍保留嚴格防疫限制。在全面解封前，英格蘭西南部的康瓦爾郡（Cornwall）海灘上就出現了許多衝浪、戲水的人潮；週日（18）午夜過後，成千上萬的年輕人外出參加派對、盡情跳舞，從2020年3月以來一直維持停業的夜店、酒吧終於亮起色彩斑斕的霓虹燈。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲夏季假期到來，夜店的來客量勢必會比平常更多。（圖／美聯社／達志影像）
倫敦夜店「The Piano Works」表示，他們在週日（18）推出「午夜倒計時」狂歡活動，工作人員在舞池剪綵，並免費為客人提供義大利氣泡酒普羅塞克（prosecco）。夜店主管羅伯（Daisy Robb）表示，看到人們快樂跳舞真的事件非常神奇的事。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲正在準備營業的酒吧業者。（圖／美聯社／達志影像）
雖然英國強生（Boris Johnson）政府一再強調，68.3%的成年人已經完成疫苗接種，病毒對公共衛生的威脅不高，近日確診的衛生大臣賈維德（Sajid Javid）對於病例創下新高也不感到擔憂，他指出，與第二波疫情高峰（3月）同期相比，同樣為單日確診破5萬例，現在的死亡率僅為30分之1。

餐飲業、服務業以及民眾也享受「自由日」的同時，但仍有許多人為英國疫情感到擔憂，包括1200名科學家聯合致信醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet），批評保守黨政府的決策，並指出現在英國新確診案例中有95%感染Delta變種，重新開放只會讓病例如火箭般上升。連強生的首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）也認為，英國可能會以相當驚人的速度，再次陷入疫情的困境。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲夜店狂歡的人們在醫學專家眼中像是一場惡夢，暗示冬天疫情將會十分嚴峻。（圖／美聯社／達志影像）
萊斯特大學（University of Leicester）臨床病毒學家唐（Julian Tang）表示，人們在夏季如果不採取預防措施，相互傳染可能會演變出「超級變種」，加上冬季流感，今年冬天可會非常嚴峻。

看到酒吧、夜店人潮爆滿，唐感到憂心忡忡，警告夜店是非常有利病毒傳播的場所，因為主要的顧客為18至25歲的年輕人，這些人上個月才有機會接種第一劑疫苗，現在大多還沒有接種完成第二劑接種，對抗病毒的免疫力還不足。而在夜店中，人們的呼吸因為跳舞而急促，人與人之間的距離極近，加上是密閉空間，病毒傳播的更快速，疫調也更難進行。

英國全面解封卻缺乏全面配套，英國首相強生週日（18）呼籲民眾保持警覺，並建議夜店抱持企業責任心，使用新冠肺炎ID，開放完成疫苗接種、檢測結果為陰性，或已從疾病康復的人士入場。但一項對250家夜店進行的簡易民調顯示，83%的店家不會詢問客人的健康狀態，且擔憂新冠肺炎ID會導致來客人數下降。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲外出享受陽光沙灘的英國民眾。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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