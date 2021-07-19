NBA／籃網下賽季薪資爆炸　奪冠之窗還能開啟多久？

布魯克林籃網本賽季因為傷兵因素而倒在了第二輪，不過在看到擊敗他們的密爾瓦基公鹿已經殺進到總冠軍賽、並且取得3:2的領先，外界不少人還是對於他們在下一季捲土重來深具信心。然而這支球隊爆炸性的薪資單，恐怕將成為他們登頂的最大障礙。

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籃網在組成了三巨頭之後，他們一直被視為奪冠大熱門，但不同於熱火降薪、勇士享有新秀合約紅利，他們三大主將Kevin Durant、James Harden和Kyrie Irving都是帶著頂薪合約身價加盟，這讓球對薪資壓力變得非常大。

這3人下賽季的年薪總合約為1億1976萬，而下賽季薪資上限為1億1210萬美元，他們輕鬆地就突破了這條界線。再算上Joe Harris的1620萬及DeAndre Jordan的988萬，接下來他們任何一個操作都很可能輕鬆的觸發硬性薪資上限(本季這個額度為1億3900萬美元)。

籃網下一季團隊薪資為1億5367萬美元，這代表他們今年夏天的補強方式將會非常受限，不但雙年、全額中產這些耳熟能詳的特例條款全都不能用，交易15%浮動額度也取消，只能用總額超過對方的方式來完成。

籃網目前在下個賽季還有合約的球員只有8人，除了三巨頭之外，還有Harris、Jordan、Nicolas Claxton、Alize Johnson、Landry Shamet。

本季在球隊輪換中扮演重要角色的鋒線Jeff Green和Bruce Brown，今夏都很有可能留不住，特別是Brown雖然籃網擁有他的續約權，但以他下一份合約接近800-1000萬的價碼來看，恐怕是只能看著琵琶別抱了。

而Spencer Dinwiddie的情況又更加複雜了，由於他索要大約，籃網是幾乎沒有可能留下他的。但是若要先簽後換，他們又會觸發硬性薪資上限，這讓球團可以談到的籌碼就又更少了。

至於Blake Griffin方面，則是要看他是否願意繼續以老將底薪的價碼重簽一年。當然，活塞下賽季仍然要付給他2980萬美元，但Griffin也已經32歲了，這可能是他獲得最後一份長約的機會，這一季他證明自己在季後賽球隊中仍然能做出貢獻，這是很好的議約條件，他會放棄嗎？腿部傷病讓他不能保證自己能一直保持健康狀態很久，這是必須考慮的。

籃網正在嚐到他們速成模式的苦果，除非他們能貼選秀權(今年有1首輪3次輪)來換球員或釋放空間，否則他們將沒有可以補強的手段。而這個賽季已經證明三巨頭的確有能力帶領他們贏球，然而容錯率很低，他們不能承受任何的傷病和意外。

如果下一季籃網不能奪冠，那季後Harden、Durant、Irving都可以選擇不行使球員選項成為自由球員，他們有可能留下，畢竟籃網屆時又擁有空間讓他們重整陣容；但若他們選擇離開，那布魯克林將血本無歸。

籃網未必全盤皆輸，他們也可能成為豪賭成功的經典案例，就和塞爾提克、熱火、暴龍一樣。但現在情況對他們不利，而更值得討論的可能是背後更深的問題：組建超級球隊真的符合性價比嗎？管理團隊無條件容忍球星所有無理要求是否是合理的？我們很快會知道答案。